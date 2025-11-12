蔡淳佳演唱會前推新EP飆高音 key太高「辛苦但過癮」

蔡淳佳將於12月13日在Legacy TERA舉辦《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站。（Joi Music 、淳萃文化提供）

出道25年的蔡淳佳（Joi）將於12月13日在Legacy TERA舉辦《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，如今在演唱會前，蔡淳佳將於12月8日推出新EP，她說：「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」

首波單曲〈一字一言〉於今（12）日率先上線，她說：「這次整個曲調的key都很高，我是用假音的方式演唱，並融入自己對古典的想像。」有趣的是，這次錄音最大的挑戰也成了最難忘的體驗，「因為key真的太高了，我唱的時候整個人彷彿在天上飄、飄來飄去，雖然辛苦但很過癮！」她從未有過的這種感覺，讓她更加享受音樂帶來的自由與飛翔感。

廣告 廣告

蔡淳佳將於12月8日推出新EP。（Joi Music 、淳萃文化提供）

而這一套出道25週年的紀念演唱會，將在廣州率先登場，巧合的是，11月15日正是她第一張專輯的發行紀念日，屆滿整整25週年，讓她感性說：「非常有紀念性，也是一種圓滿的象徵。」

更多鏡週刊報導

蔡淳佳被催眠「上一輩子是老鷹」 挖出與老公有兩世姻緣

打破玉女歌手形象 蔡淳佳出道25週年做自己

【獨家】【斜槓開外掛】成功轉型驗光師 蔡淳佳自掏百萬再當歌手