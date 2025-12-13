蔡淳佳結婚紀念日獻給台北！ 首場個唱淚謝歌迷25年等待

出道25年的新加坡歌后蔡淳佳，首次在台北舉辦第一場個人演唱會。（圖／Joi Music / 淳萃文化提供）

新加坡歌后蔡淳佳今（13日）在台北舉辦人生第一場個人演唱會《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》，睽違已久的登場瞬間引爆全場熱烈歡呼，許多等待25年的歌迷情緒潰堤，讓她感動得眼眶泛紅，深情向台北告白：「台北，我愛你們！」

此次巡演自廣州揭開序幕後好評如潮，蔡淳佳更成功完成「北上廣」音樂版圖。今晚回到出道起點台北，蔡淳佳情感格外濃烈，不僅與歌迷近距離談笑風生，也展現溫柔中帶著機智幽默的一面，現場氣氛溫馨動人。值得一提的是，今恰逢她結婚16周年紀念日，她坦言得知開唱日相當驚訝，至於老公是否到場則語帶保留表示是秘密。

廣告 廣告

演唱會內容充滿巧思，以5支唯美VCR串聯成五大篇章，共演唱超過20首歌曲毫無冷場。當經典夯曲〈陪我看日出〉前奏響起時，全場瞬間化身大型合唱現場，氣氛直衝最高點。安可結束後，熱情粉絲仍不斷高喊，硬是將蔡淳佳再次請回舞台，場面感人至深。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台急凍3天！體感低至6度 入冬最強冷氣團今晚報到

時間過得越來越快並非錯覺 科學證實：地球自轉創半世紀最快

戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友 請客變買單風波網炸鍋