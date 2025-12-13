蔡淳佳結婚16周年現蹤台北 〈陪我看日出〉掀回憶殺

蔡淳佳今在Legacy TERA舉辦「淳粹．25周年世界巡迴演唱會」。Joi Music╱淳萃文化提供



47歲新加坡歌手蔡淳佳今（12╱13）在Legacy TERA舉辦「淳粹．25周年世界巡迴演唱會」，今也是她結婚16周年紀念日，她笑說當初得知團隊把演唱會訂在這天時也相當驚訝，但轉念想，「我唱歌就是送給他最好的周年禮物」。被問老公是否愛相隨，她保密到家，只透露夫妻倆已不太追求儀式感，也預告聖誕節會回新加坡和老公補過紀念日，至於老公最喜歡哪首歌，她幽默地說：「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都OK的。」

以〈陪我看日出〉走紅的蔡淳佳，睽違17年再會台灣歌迷感動到眼眶泛紅，她深情告白：「台北，我愛你們！」演唱會以「星」、「光」、「曦」、「曜」、「虹」5支VCR劃分為5大章節，層層鋪陳、串起她 25 年來的音樂旅程。

回到出道地台北，蔡淳佳坦言既期待又緊張，笑說特別叮嚀工作人員「冷氣不要開太強」，就怕場子跟溫度一樣冷，「觀眾如果太安靜，我可能會更緊張，我的緊張來自於觀眾」。自曝曾把麥克風遞給觀眾想大合唱，結果得到一片沉默，讓她當場趕緊把麥克風收回來笑說：「我就趕快自己唱。」

台北場不邀嘉賓，蔡淳佳直言：「我17年沒有唱了，這次想把滿滿的誠意都留給大家。」不過她仍邀許哲珮以及多位過去共事的工作人員到場觀賞，更特別演唱最喜歡的台語歌——江蕙的〈家後〉，畫下溫柔的句點。

