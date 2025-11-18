蔡淳佳迎出道25周年 唱到一半嚇喊：想搶工作嗎？

蔡淳佳17日在廣州舉辦「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，慶祝出道25周年。（Joi Music ／ 淳萃文化提供）

新加坡「千禧情歌女聲」蔡淳佳17日在廣州舉辦「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，巡迴唱滿23首金曲，她還在台上同步迎接人生超級里程碑，出道滿25週年的同一天、同一場、同一刻。

蔡淳佳一出場就感動到講不下去：「今天剛好是我出道日，一晃25年，我還在舞台上唱給你們聽。」全場尖叫直接炸裂。更誇張的是，台下竟然有歌迷跟著她十幾、二十年，卻是第一次看到她本尊，大家狂喊：「本尊太美了吧！」連她自己都紅著眼眶說：「能跟你們一起到現在，我真的很珍惜。」

開場先以〈兩個人間〉微電影暖身，她頂著光束以〈幾何〉、〈回到最初〉帥氣登場，歌迷瞬間穿越回她剛出道的聲線記憶。 接著她又獻唱〈愛如潮水〉、〈等你成空〉、〈有心人有情人〉，觀眾合唱大到像在比音量，蔡淳佳還笑問：「你們想搶我工作嗎？」全場直接笑瘋。

正式演出結束後，蔡淳佳完全沒急著下台，乖乖站在舞台前陪大家拍照近半小時，讓「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」首站圓滿收官。

