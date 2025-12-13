蔡淳佳首場臺北個唱開箱北流 「陪我看日出」全場回憶殺

記者周毓洵／臺北報導

以「陪我看日出」紅遍全亞洲、並擁有「療癒天后」美譽的新加坡歌后蔡淳佳（Joi），今（13）日首度站上北流Legacy TERA，舉辦蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》。這不僅是她出道25年的重要里程碑，更是她暌違17年再次與臺灣歌迷面對面重逢。一登台全場尖叫聲瞬間炸裂，讓她感動到眼眶泛紅，忍不住深情告白：「我愛你們！」

蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》今（13）日晚上回到出道地臺北，蔡淳佳狀態極佳，不僅歌聲溫柔依舊，談吐之間更展現幽默與親和力，凍齡外貌讓歌迷直呼「完全沒變」。演唱會以「星、光、曦、曜、虹」五大篇章貫穿全場，透過五支精緻VCR串起25年的音樂旅程，新歌與經典代表作交錯鋪陳，彷彿把歲月唱成一部電影。至於為何是五個章節？蔡淳佳笑說：「5乘以5等於25，25週年啊！」可愛的「神邏輯」立刻逗樂全場。

廣告 廣告

整場演出超過20首歌曲毫無冷場，當「陪我看日出」前奏一響，全場瞬間化身大型合唱現場，回憶殺直擊心臟；即便安可結束，歌迷仍不斷呼喊她的名字，熱情不肯散場，氣氛感人。

巧合的是，今（13）日也是她結婚16週年紀念日，她笑說，唱歌給歌迷、也算送給老公最好的禮物。至於老公是否到場，她則賣關子不說，只透露耶誕節終於可以放假回新加坡補過紀念日。臺北場她選擇不邀請嘉賓，把全部誠意留給歌迷，並加碼獻唱江蕙「家後」，用滿滿溫柔為這場25年的等待畫下動人句點。

蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》首度開箱北流，站上 Legacy TERA 與臺灣歌迷重逢。（Joi Music / 淳萃文化提供）

蔡淳佳演唱會以「星、光、曦、曜、虹」五大篇章串起25年音樂旅程，宛如一部音樂電影。（Joi Music / 淳萃文化提供）

「陪我看日出」旋律響起，全場歌迷馬上與蔡淳佳大合唱，回憶殺瞬間湧現。（Joi Music / 淳萃文化提供）