蔡淳佳47歲模樣驚人！消失17年再度露面開唱 結婚16年分享低調夫妻生活

記者鄭尹翔／台北報導

蔡淳佳舉辦演唱會。（圖／Joi Music 淳萃文化 提供）

以一曲〈陪我看日出〉紅遍全亞洲、被譽為「療癒天后」的新加坡歌后蔡淳佳（Joi），今（13日）正式登上台北流行音樂中心 Legacy TERA，舉辦《蔡淳佳 淳粹·25週年世界巡迴演唱會》。這不僅是她出道25年來首度在台灣舉辦個人演唱會，更是暌違17年與台灣歌迷的深情重逢，47歲的她一現身舞台便引爆全場尖叫，以凍齡美貌與溫柔嗓音再次證明「玉女歌手」地位絲毫未減。

蔡淳佳舉辦演唱會。（圖／Joi Music 淳萃文化 提供）

蔡淳佳舉辦演唱會。（圖／Joi Music 淳萃文化 提供）

演唱會一開場，全場掌聲與歡呼聲瞬間炸裂，讓蔡淳佳感動到眼眶泛紅，當場深情告白：「台北，我愛你們！」她透露，這次站上北流心情既期待又緊張，甚至事前特別交代工作人員冷氣不要開太強，「觀眾如果太安靜，我會更緊張，我的緊張是來自觀眾。」一番真情流露也讓現場氣氛迅速升溫。

廣告 廣告

《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》自11月15日於廣州開跑後口碑爆棚，今年4月更登上國際音樂殿堂 Blue Note 北京、上海開唱，場場座無虛席。此次回到出道地台北，她特別以「星、光、曦、曜、虹」五大章節貫穿全場，透過五支VCR串起25年的音樂旅程，新歌與經典金曲交錯鋪陳，情緒層層堆疊，宛如一部濃縮25年的音樂電影。至於為何是五個章節？她笑說：「5乘5等於25，25週年啊！」神邏輯一出，全場笑翻。整場演唱超過20首歌曲毫無冷場，當〈陪我看日出〉旋律響起，全場立刻化身大型合唱現場，情緒推向最高點。即便安可結束，歌迷仍不斷高喊不願離場，熱情程度讓人動容。

巧合的是，這一天同時也是蔡淳佳的結婚16週年紀念日。她笑說原本也很驚訝日期竟然撞期，但轉念一想，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」至於老公是否到場，她則低調保密，只透露夫妻倆現在已不太追求儀式感，並預告耶誕節將返新加坡補過紀念日。這次台北場演出，蔡淳佳選擇不邀請任何演唱嘉賓，她直言：「我17年沒有在台灣唱歌了，這次想把所有時間和誠意都留給大家。」不過她仍特別為台灣歌迷準備江蕙的台語經典〈家後〉，誠意十足，也為這場等待多年的重逢，畫下溫柔又感人的句點。

更多三立新聞網報導

賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年

賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

辛龍痛失愛妻劉真模樣暴瘦！消失五年本人首度露面 喊話：沒有走不出來

