蔡炫/台美宣揚中共武統 共譜「軍購正義」？

文／蔡炫（台灣國際戰略學會副研究員）

紐約時報日前取得五角大廈密件「優勢簡報」示警，美國在新型態戰爭準備不足，大陸能在美國先進武器接近台灣前就加以摧毀，恐在戰事初期就會遭遇全面性挫敗。總統賴清德公布「守護民主台灣國安行動方案」，拋出一句「中國在2027年完成武統台灣」引發爭議，瞬間引爆國安圈、軍事界及外媒熱議，總統府急忙調整字句，並以「外界誤解」作結。接著，美國在台協會（AIT）台北處長谷立言亮劍，表示台灣若不投資自身防衛，要美國依台灣關係法提供防衛武器，公開表示「非常困難」。事實上，兩者正在正向與負向增強上鎖定武統進行宣傳。

(圖/截自賴清德臉書)

當賴清德透過「宣揚武統」塑造高壓情境，再將「支持軍購」包裝成為一種解方，要使國人產生一種「只要接受軍購，就能獲得安全」的心理回饋。谷立言則是公開呼籲台灣「加快軍購」並且提升戰力，並非主打軍購會讓「台灣更強」，而是強調「反對軍購會讓台灣立即陷入危險」。紐約時報取得五角大廈密件「優勢簡報」示警，美國在新型態戰爭準備不足，大陸能在美國先進武器接近台灣前就加以摧毀。顯然，台美正以不同語言，共同催生戰爭迫切性的軍備工程。

賴清德的「武統語言」之所以引發強烈反彈，在於身為三軍統帥的每一句話都代表著官方戰略，當他具體描述年份，還指大陸準備武統，引發兩岸對壘局勢加重。即使事後修改文字，迫使武統概念從抽象威脅被具體化為「可驗證性」，不僅跨越國安程序，也以總統之名製造兩岸對戰的可能衝突。透過這類武統敘事，海峽兩岸與國安壓力瞬間飆升，北京當局也可能在台灣官方語言下出手回應，形成武統語言的負向循環。

谷立言。(圖/宋玉寧攝)

與此同時，當谷立言宣稱無法保證「提供武器」，美國五角大廈被爆「戰略落後」，恐怕不是撤回承諾，而是推動一種心理戰略，要求台灣必須加強軍備，提高軍費並且加深對美依賴。兩者形成一前一後的催戰節奏，台灣由內部塑造「大陸武統」的逼迫性，美國由外部釋放「馳援條件」，雙方共同強化兩岸戰爭的既視感，迫使軍事投資並非選項，而是一種政治義務。這套論述策略，不論事前有無套招，儼然是從失言風波邁向戰略工程。

五角大廈密件「優勢簡報」示警美軍難以確保台海安全，代表華府已將台海戰爭的「不可控」視為現實，美軍擔憂的不僅是解放軍等火箭覆蓋能力，更是美國對於遠距離戰爭的冷漠與反感。事實上，在美國社會缺乏戰爭共識的情況下，軍方透露此一訊號給予台灣，無疑是在提前卸責；一旦未來美軍未能及時介入，華府可以聲稱早已提出警告。

尤其，戰爭恐懼訊號的最大受害者已是台灣自身，當賴清德強調武統時間，美國透露可能無力保台，台灣社會的討論空間，被迫集中在「戰爭迫切」的集體焦慮。向美妥協成為政策推進的燃料，使得軍購成為唯一答案，也讓兩岸對話與風險管理變得嚴峻。台灣的政治討論受到掣肘，國安戰略不再基於客觀透明，而是藉由情緒與外力共同塑造，已讓台灣陷入一種恐懼治理與國安風險的雙重擴散。

五角大廈密件指出，美軍福特號航艦在台海衝突中將被大陸摧毀。(圖/美國海軍)

當賴清德拋出「大陸武統時間」，美國也以「無法確保護台」回應，最終共同推動的是軍購的正當性，美國軍工體系長期定位台灣成為固定軍售市場，每一次的戰略恫嚇，都是提升軍購規模的最佳時機。尤其，台灣近年軍費暴增，包含飛彈、無人機、後備系統等戰力，都與美國的政策節奏如出一轍。在武統敘事的不斷強化之下，軍購從戰爭議題變成了愛國假象，質疑軍費的人反而被塑造成「不挺台灣」。

賴清德也在這種武統氛圍下獲取政治利益，不僅掩蓋內政問題，還讓施政焦點從民生轉向國防，以利將龐大預算包裝為「守護台灣」的道德義務。軍購因此成為台美政府的共同受益，卻要台灣人民來被迫承擔。一旦，武統敘事淪為政治工具，完全跳脫戰略研判，台灣失去的何止軍費，而是軍購正義下毫無戰略自主空間。

賴清德的「武統語言」與美國的「戰略落後」，表面像是兩段不相關的對話，但本質上是同一敘事體系的雙重策略。一方透過宣示「武統時間」，強化北京威脅的具體性；另一方以「無力保台」暗示，強迫台灣對軍備與美方的依賴。當政治語言被用來形塑恐懼，而恐懼被用來推動軍購，台灣終將被迫沒收戰略選項。悲哀的是，武統敘事淪為台美齊奏的樂章，台灣恐將成為失去鼓棒的擊手。

