蔡炫/「憲妃之爭」再現民主暗瘡

文/蔡炫（台灣國際戰略學會副研究員）

民進黨台南市長初選的「憲妃大戰」即將開牌，立委林俊憲與陳亭妃的內部競逐步入白熱化階段，非賴親信的陳亭妃陸續被爆「關切」漢翔人事、堂弟涉竊電案也遭披露「關說減罰」以及「零財產」申報惹議，相較林俊憲的「一帆風順」，不難看出黨內派系的隱形競逐與布局角力，導致這場廝殺已非比較地方政績，而是選戰策略與派系站隊為主，也讓這場「憲妃之爭」再現民主暗瘡。

民進黨台南市長初選上演憲妃大戰。（資料照／翻攝畫面）

台南這座文化古都被派系競逐的政治符號染指，展現民進黨長期執政勢力鏈結的場域，例如林俊憲利用「議員聯盟」穩固樁腳、後援會成立與站隊型造勢，營造黨內「團結」氛圍；陳亭妃在政見發表會與造勢場合上，企圖透過基層深耕、親子政策、鐵馬行動深入各區形塑「親民」形象。兩者策略背後，仍是透過組織動員與黨內聯結資本整合選票結構，這種戰術導向的競爭本質上，已經逐漸超越民生政策，初選論述焦點已落在選務運作與派系協調，而非地方發展、產業以及治水等具體民生績效。

總統兼黨主席賴清德在民進黨的台南「類初選」中干預顯著，導致陳亭妃甚至公開急喊「我挺賴總統」以求爭取出線，畢竟「只要綠營勝出便是勝利」的既有優勢，凸顯在台南這傳統綠營大票倉裡，選情判斷仍高度依賴政黨色彩，也能貼近賴清德屬意的「人選標準」。這種現象被詮釋為「賴系優先」的出線安排，目前被視為賴嫡系的林俊憲，對上正國會的陳亭妃，恐怕勝負早有定數。

黨主席的意志被視為不可違逆的「最高標準」，外界對於初選公平性的質疑也就溢於言表，當賴清德的「權力意志」成為綠營在台南選情的重要指標，而非候選人各自政績以及民調支持，在本質上已削弱了民進黨內部民主程序的正常運作，初選淪為一種以黨主席「個人喜好」為核心的權力遊戲。

民進黨長期以來的派系鬥爭在此次初選中一覽無遺，林俊憲「泛賴系」支持者與非賴勢力陳亭妃，在台南初選政見會中出現各種人格攻訐、藍營介選以及民調造假等爭論議題，已在地方形成明顯的對峙局面，導致綠營基層支持者正面臨「內鬥優於團結」的初選風氣；加上林俊憲隨後請出「護國院長」蘇貞昌高調站台，儼然已是「泛賴系」對決各派系的黨內角力。

民進黨台南市長初選，外界關注身兼黨主席的賴清德總統態度。（資料照／中天新聞）

這種「派系互打」使得「核心資源」被浪費在內部鬥爭上，而非用在對抗主要對手，初選過程中導致公共議題設定喪失，主流媒體報導集中在黨內衝突，由誰出線成為鎂光燈的焦點；當國民黨候選人謝龍介的民調對比皆相去甚遠，民進黨內部擬參選人各個急於毀滅「自家對手」，誰還在乎端出政策牛肉的公共議題？它已淪為一個政治市場，而非理性討論的公共領域。

台南號稱民主聖地也被形容為「綠營票倉」，應在民生議題上累積深厚成果，28年長期執政並未替綠營帶來毫無爭議的地方政績，尤其地方在治水與防災等關鍵民生問題，民進黨的施政表現依舊受到各界批評。例如在台南頻繁淹水的問題上，南部市民曾經歷多次因颱風與豪雨造成的嚴重淹水災情，儘管政府歷年投入像「前瞻基礎建設計畫」等大量經費，對於洩洪與排水系統不足等問題依舊無解，但是面對選舉卻仍無法撼動既有結構。

南部選民對於民進黨依賴「鐵票結構」現象仍未出現反彈，在多次政治危機與選舉操作中依舊完勝，在台南此次初選的忠誠度與民調戰中，民生議題早被選舉技巧、派系盟約與資源調動取代，導致選民對於政策討論的能見度受限，變成一場只看選舉技術的攻防戰略。事實上，台南依舊為綠營票倉的穩固地緣，主場優勢所帶來的行政優勢，卻讓民生政績偏離地方主軸核心，選舉站台與派系資源分配反而成為主要焦點。

這場「憲妃之爭」無論最後勝出是誰，都已揭示一個地方選舉的「派系共生」，暴露政客網絡與選舉策略的運作能力，取而代之的是政策績效的公共討論，成為左右候選人命運的關鍵節點。民進黨台南市長初選，表面看似一場諸侯選拔，卻反映出2026地方選舉框架下，「權力版圖」已在某種程度上超越了政績論述，轉為民進黨黨內能量、派系協調與中央地方互動的關鍵戰場。

這場台南初選不斷被「誰能選贏」所主導，卻鮮少回到「誰做得好」的問題意識。當選舉只剩下算計、站隊與動員，政績反而成了最廉價、也最容易被犧牲的變數。政治若只問勝負、不問治理，恐讓民主暗瘡逐漸麻木。

※以上言論不代表中天新聞網立場

台南市長黃偉哲的態度，被認為對民進黨台南市長初選有影響力。（資料照／翻攝自林俊憲臉書）

