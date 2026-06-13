蔡燦得悼傅子純貼心幫改台語台詞 曾為1事跟她道歉善良過人

民視小生傅子純本月7日因急性血癌驟逝，享年46歲，過去他拍《新兵日記》走紅後，在演藝圈有好人緣，離世後不少藝人都一一發文悼念。女星蔡燦得今(13日)凌晨悲痛發文表示，傅子純真的是很好、很善良的人，「你曾經很認真的跟我道歉，就只因為我們才差五歲卻要演母子的這種在戲劇裡很常有的狀況」。

蔡燦得稍早發文表示，傅子純私下待人處事細心體貼，共事時就感受到他的不同，「你會幫我把台語台詞改成最順我口的說法，再偷偷教我，不讓我有不得不照著說的壓力。你會在我場次好多好多好累的時候，用搞笑來讓我舒壓，即便你也已經好累好累了」。

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蔡燦得接著說，兩人曾在戲劇裡演母子，但其實戲外蔡燦得只大傅子純5歲，傅子純很抱歉因此需要蔡燦得化老妝，所以私下自己去剪頭髮，好讓自己年紀看起來更小，讓蔡燦得扮老比較方便，造型也可以漂漂亮亮。最後，蔡燦得說，最近在劇組她有一句台詞是：「你們不知道他人有多好！」每次講的時候都想到傅子純，「而現在，大家都已經更知道你是一個多好的人了，你卻已經不在了」。

女星葉歡日前也發文，她在民視《春花望露》中和傅子純合作過，忍不住用劇中名字呼喚他：「春生，阿姨真的傷心」，並震驚傅子純的死因，「子純的驟然離世是給我們這世代的人一記警鐘，整個生態環境越來越不友善了，莫名的病菌越來越猖狂。我們得快快調整對身體異常狀況的敏感度，這是子純給我們的祝福」，並坦言62歲的她沒聽過什麼急性血癌，心痛近年因為一些莫名急性的病症讓親友一一離開，連說道別的機會都沒有，李國超也留言：「真他娘的難過！驚呀！不捨呀！」

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