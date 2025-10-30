蔡瑞雪力挺范姜彥豐「自揭心碎傷疤」他感激發聲

范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌，「北一女神」蔡瑞雪留言聲援。(圖／衛視中文台提供、盧禕祺攝)

范姜彥豐昨(29日)控訴妻子粿粿婚內出軌，對象是藝人王子（邱勝翊），痛心遭到愛妻及好友背叛的他，怒斥兩人「道德淪喪、偽裝成朋友」，不禁感概自己成了「戴著綠帽的小丑」。如今，「北一女神」蔡瑞雪在留言區聲援范姜彥豐，還自揭過往傷疤，掀起外界討論。

范姜彥豐在社群公開控訴妻子粿粿出軌的影片，在網路上掀起討論熱潮，影片底下湧入大批網友留言打氣，其中包括「北一女神」蔡瑞雪，她表示跟范姜彥豐因為合作拍戲而認識，對於他的印象是「很棒的老公，很愛老婆很專情」，如今得知此事，坦言感到相當心疼，接著自揭過往傷疤「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來」。

蔡瑞雪在留言區聲援范姜彥豐。(圖／zack_fanchiang Instagram)

范姜彥豐回覆蔡瑞雪。(圖／Threads)

不過蔡瑞雪的回覆，卻遭網友留言嘲諷：「她感覺就想蹭流量，讓大家知道富商前男友也劈，事實是沒人在乎」、「好蹭，關心別人還不忘蹭一波流量」、「整個好茶味的關心」、「會不會蹭得太明顯了」、「一堆沒版面的藝人深怕沒版面趕快蹭」；對此，范姜彥豐回覆：「瑞雪一直有關心我，即便不確定我怎麼了，仍舊不斷鼓勵我，謝謝瑞雪」。

對於遭范姜彥豐控訴婚內出軌，粿粿火速在社群發聲，坦承結束3年婚姻，接著反控范姜彥豐的影片說了許多與事實不符的內容，會把完整事實釐清後，整理給所有人；被指控介入婚姻的藝人王子也發聲道歉，強調並不是破壞對方家庭的人，只是不小心超過朋友界線，未來會更加謹慎。

