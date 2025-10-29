蔡瑞雪安慰范姜彥豐「我最近也遭經歷過」 挨轟蹭：有妳的局？

范姜彥豐與粿粿爆婚變。（翻攝粿粿IG）

范姜彥豐不忍點名妻子粿粿出軌好友王子（邱勝翊），震驚演藝圈，藝人蔡瑞雪留言以「受害過來人」身分聲援，表示自己前陣子也經歷過，未料卻讓網友認為她在蹭，「是有妳的局？ 退下」。

范姜彥豐發布影片透露粿粿與王子等人去美國玩後，開始早出晚歸，還不願意告訴他自己去哪，如今才發現被信任的朋友背叛，「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」，言語中滿是心碎。

粿粿遭爆出軌喊「許多與事實不符」 王子認越界雙方不同調

被點名的當事人粿粿證實2人論及離婚事宜，稱因范姜彥豐提出的離婚金額超出她負擔，導致協商破裂，更說范姜說了許多與事實不符內容，並強調自己身為母親，會負起該負責任。

廣告 廣告

粿粿與王子說法不同調。（翻攝粿粿IG）

不過王子卻承認有當小王，表示「在得知女方協議離婚的過程中 ，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

蔡瑞雪過來人安慰范姜彥豐：我也經歷過

范姜彥豐這篇心碎發文吸引逾28萬顆愛心，許多網友紛紛聲援，蔡瑞雪也不例外。她先是表示自己從拍戲合作認識他至今，知道范姜彥豐是一位專情愛妻的老公，如今聽到這件事讓她很心疼。

蔡瑞雪接著批評劈腿真的很不可取，「我前陣子也經歷過」，希望范姜能夠趕快走出陰霾，不過意外惹來網友抨擊，認為她在蹭聲量，表示「真的不用留這麼噁心留言餒」「前陣子經歷過就不用講了」「是有妳的局？ 退下」

蔡瑞雪日常發文展現姣好身材。（翻攝IG@snowbabyq）

事實上，蔡瑞雪本月2日生日當天宣布自己恢復單身，當時還曾在IG限時動態中回應網友，表示「遇到渣男快跑」，如今她的發言也被聯想，是否她也遇到類似事件。

蔡瑞雪自揭傷疤。（翻攝范姜彥豐IG）

更多鏡週刊報導

粿粿發文選用他新歌！王子甜回「糖粿」 網酸：很有快感齁

蠻相信對方！粿粿掛保證「不可能出軌」片段被挖出 網驚呼：小S是仙姑

新手法！花蓮救災「AI便當」嫁禍變青鳥造謠 中共接手「洗白」重流回台