蔡瑞雪批「劈腿不可取」 挺范姜彥豐意外掀罵聲

男星范姜彥豐29日中午震撼上傳9分鐘爆料影片，指控妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息讓全台網友震驚，儘管粿粿事後發聲槓上范姜，指出對方「說了許多與事實不符的內容」，但王子道歉認了「超過了朋友間應有的界線」，這番話讓眾多網友一面倒心疼范姜彥豐。連「北一女神」蔡瑞雪也不惜自揭傷疤、留言聲援，但意外掀起另一波罵戰，有人質疑蔡瑞雪湊熱鬧，也有人認為該留言另有深意。對於外界質疑，范姜彥豐本人主動回應了。

從左自右依序是「王子」邱勝翊、粿粿、范姜彥豐。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang、IG@meigo.c、王子臉書）





藝人粿粿與老公范姜彥豐婚變傳已久，29日范姜主動掀牌、上傳9分鐘震撼影片，指控粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與男星王子（邱勝翊）有不正當關係。他透過影片還原撞破妻子外遇王子的全部經過，更透露自己掌握明確的出軌證據及關鍵照片。不同於粿粿聲明反控老公「說了許多與事實不符的內容」，出軌風波中另一位當事人、王子則是發聲道歉，主動認了「超過了朋友間應有的界線」。

針對婚內偷吃醜聞，粿粿發聲反控對方「說了許多與事實不符的內容」。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）





在出軌風波持續延燒之際，高中時期登上校花網路節目，因清新氣質受封「北一女神」、IG聚集近79.7萬粉絲追蹤的女星蔡瑞雪，也現身留言區公開力挺范姜。蔡瑞雪很心疼范姜並稱讚對方「你是很棒的老公，很疼老婆很專情」，她疑似砲轟粿粿「劈腿真的很不可取」，甚至不惜自揭傷疤、聲援范姜寫下「我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」。

蔡瑞雪不惜自揭傷疤、留言聲援范姜彥豐。（圖／翻攝自IG＠snowbabyq）





這番留言一出，隨即吸引眾多網友圍觀，但意外掀起另一波罵戰。有人心疼蔡瑞雪並安慰她：「撕心裂肺的感受，修復後會有更強大的心，願未來一切美好」，但也有人質疑她湊熱鬧：「是有妳的局？退下」、「現在又不知道事情是不是真的你就在那邊了」、「真的不用留這麼噁心留言餒」。

蔡瑞雪留言聲援范姜彥豐，意外遭網友炎上。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）





另外，也有人認為該留言另藏深意：「怎麼感覺這句話有點含義？」。對此，范姜彥豐本人主動回應並透露自己與瑞雪的私下關係，表示「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪」。

遭蔡瑞雪留言聲援，范姜彥豐再度發聲回應了。（圖／翻攝自Threads@zack_fanchiang）





