蔡瑞雪泰國度假 短版小可愛曬「超狂腹肌」1.7萬粉絲朝聖暴動

蔡瑞雪到泰國曼谷度假，曬出美照寵粉。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

「北一女神」蔡瑞雪近日飛往泰國度假，她也不忘透過社群平台分享旅途中的美照，甜美又火辣的穿搭瞬間掀起熱議，短短時間便吸引超過1.7萬名粉絲湧入朝聖按讚。

蔡瑞雪此次分享的照片以曼谷高樓景色為背景，午後陽光灑落在身上，讓整體畫面明亮又充滿度假氛圍，她身穿貼身淺灰色短版小可愛，剪裁俐落、材質輕薄，完美襯托出她緊緻的上身線條與纖細蠻腰；內搭白色運動風肩帶更增添層次感，展現休閒又性感的完美平衡，下身則選擇寬鬆高腰牛仔褲，休閒中帶點俏皮，與俐落上衣形成反差，更突顯結實腹肌與逆天曲線。

廣告 廣告

以自然長直髮出鏡，髮絲在微風中輕輕飄動，無論是傾身扶牆拍照，或坐在椅上撥髮微笑，都散發出清新迷人的氣質，陽光映照下，她的膚色顯得透亮健康，紅潤的雙頰與自然妝感更讓整體狀態看起來放鬆又青春洋溢。

其中，第一張照片中她微微側身、手扶石牆，S級曲線清晰可見，整個身材比例像漫畫走出來；第二張則換上慵懶坐姿，一手撥髮露出甜笑，展現她陽光大方的一面，瞬間融化大批粉絲。這次泰國度假照魅力滿分，粉絲紛紛留言：「身材火爆，好辣好美」、「也太正了吧」、「完美女神」、「腹肌超性感」。

事實上，蔡瑞雪過去曾坦言，讓自己變美，是一件很開心的事。為了變漂亮也付出了許多努力，除了健身飲控維持身材，還拔牙戴牙套，學習美白、化妝等保養方法。

更多中時新聞網報導

換季情緒低落 維持規律重拾能量

永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安

1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰