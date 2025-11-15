蔡瑞雪浴室「15秒晃動片」流出！蕾絲上衣露小蠻腰 激辣畫面網看傻

娛樂中心／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪因為外型甜美，清新的氣質受到許多人的關注，常在社群中分享生活的她，近日釋出一則在浴室熱舞的火辣片段，身穿蕾絲上衣的蔡瑞雪纖細腰身全現形，讓網友看得目瞪口呆。

從畫面中可以看到，蔡瑞雪穿著一件紅色蕾絲小可愛搭配牛仔褲在鏡頭前熱舞，貼身的剪裁設計勾露出纖細的上半身，大方展現平坦小蠻腰以及雪白肌膚，尤其扭腰擺臀性感舞姿加上垂落的秀髮因為風而微微擺動，讓她看起來格外性感。

有趣的是，蔡瑞雪在文中表示姐姐在一旁利用吹風機營造「微風徐徐」的效果，因此只能拍三次，短短15秒影片曝光至今也吸引45.2萬的瀏覽次數，不少粉絲都狂讚：「美暈」、「動作有在節奏上」、「太性感太美了」。

蔡瑞雪外型火辣。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

