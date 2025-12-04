蔡瑞雪瘦身有成「撩衣秀腹肌」甜美火辣齊發大吸粉

蔡瑞雪辣秀腹肌，開心表示：「最近瘦身有成」。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

29 歲「北一女神」蔡瑞雪以甜美氣質與精緻五官爆紅，不時在社群上曬出生活照、妝容技巧與舞蹈影片，擁有高人氣。近日她飛往泰國度假，行程中依舊不忘更新社群與粉絲互動，今（4日）上傳一段自拍影片，甜中帶辣的穿搭，大方展現身材成果，立刻掀起網路熱議。

影片中，蔡瑞雪站在落地窗前拍攝，陽光自窗外灑落，畫面明亮又具輕鬆氛圍，身穿白色貼身背心，合身剪裁襯托出俐落的肩頸線條，也讓飽滿上圍曲線格外明顯，她將上衣側邊輕輕撩起，露出緊實腹部與若隱若現的馬甲線，展現瘦身成果；下半身則搭配休閒黑色長褲，簡約卻凸顯比例，整體穿搭兼具清爽與性感魅力。

另一張照片中，蔡瑞雪手捧著一大束紅白玫瑰花，對著鏡頭露出甜甜微笑，看上去氣色極佳，柔順的長髮垂落肩頭，加上精緻妝容，讓人一眼就被她的甜美吸引，即便穿著同樣的白色背心與黑褲組合，卻展現與前一張截然不同的風格，從清新辣妹秒變溫柔系女神。

蔡瑞雪也在貼文中開心表示：「最近瘦身有成，被幸福包圍了」，語氣透露滿滿自信與好心情。大批粉絲看到影片後，紛紛湧入留言大讚：「花好漂亮，人更漂亮」、「腰瘦」、「本來就很美，根本進化」、「瘦還可以那麼猛」、「妳已經夠瘦了，還要減……我的天啊」。

