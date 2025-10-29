蔡瑞雪聲援范姜彥豐！痛批粿粿「劈腿不可取」 自爆：我前陣子剛經歷過

娛樂中心／綜合報導

演員范姜彥豐今（29日）在社群上公開重磅爆料，痛斥妻子「粿粿」婚內與王子（邱勝翊）發展越界關係，直言兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據。消息一出，震撼整個演藝圈。事件延燒之際，「北一女神」蔡瑞雪也在留言區公開力挺范姜，坦言自己也曾遭遇相同經歷。

蔡瑞雪現身留言力挺范姜彥豐。（圖／翻攝自IG）

蔡瑞雪語帶心疼地寫下：「從拍戲合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆，很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取。我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」真摯留言引發大批網友共鳴，許多粉絲留言替她與范姜加油：「撕心裂肺的感受，修復後會有更強大的心，願未來一切美好」、「你自己也要更幸福。」

回顧整起事件，范姜彥豐於今日下午上傳影片，控訴妻子與王子在外界誤導下被包裝成單純好友，實際上早已發展出超越友情的曖昧關係。他透露自己早已掌握兩人出軌的證據，氣憤指出：「知情的人幫忙隱瞞，不知情的就被利用，讓我覺得信任全被踐踏。」

影片中，他哽咽表示自己成了「戴著綠帽的小丑」，令粉絲湧入留言區替他抱不平：「4年前粿粿就認識王子了，小孩3歲，建議驗一下」、「沒在金鐘獎前爆出來，你已經算仁慈了。」范姜彥豐與粿粿的戀情始於工作場合，男方對她一見傾心，經歷6年戀愛步入婚姻，結婚3年育有一女「小粿醬」，原本被視為演藝圈模範夫妻，卻在如今爆出婚內出軌風波，讓外界感嘆不已。

