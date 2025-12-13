蔡瑞雪辣穿「透膚黑Bra」熱舞！手扶梯10秒晃片流出

娛樂中心／張予柔報導



女星蔡瑞雪擁有精緻臉蛋與纖細身材，學生時期憑藉初戀感的外型，加上就讀明星學校北一女中，因此被封為「北一女神」。蔡瑞雪平時熱愛分享生活，在IG上累積逾82萬粉絲，私下日常也備受關注。今（13）日她分享了一段撒嬌舞的舞蹈片段，吸引粉絲瘋狂按讚。





蔡瑞雪在社群曬出跳舞影片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）

蔡瑞雪今（13）日在IG上分享了近期流行的撒嬌舞Cover影片，從畫面中可見，她身穿黑色透膚襯衫，內搭黑色Bra，輕薄材質在陽光下若隱若現地展現火辣身材；下身搭配黑色短褲，露出修長白皙的鉛筆腿，耳朵佩戴金色耳環，整體造型既時髦又大方。蔡瑞雪隨著音樂擺動，時而甜美微笑，時而性感咬手指，展現活潑又帶有性感魅力的少女氣息。

蔡瑞雪曬出在手扶梯上，身穿黑色透膚襯衫和黑色短褲燦笑熱舞的影片。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）

蔡瑞雪在貼文中寫道「猜我是E人還是I人」，配上她的10秒熱舞影片。網友紛紛留言「泥是我的心上人」、「太可愛了啦」、「你是我的美人」、「瑞雪女神大美人」、「身材好辣好美」。

蔡瑞雪有精緻臉蛋及纖細身材，平時熱愛分享生活，在IG累積逾82萬粉絲。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）

蔡瑞雪有精緻臉蛋及纖細身材，平時熱愛分享生活，在IG累積逾82萬粉絲。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）





原文出處：蔡瑞雪辣穿「透膚黑Bra」性感熱舞！手扶梯「10秒晃片」流出…網暈爛

