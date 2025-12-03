蔡瑞雪遊泰上空挖大U炸出雪球！「絕頂S曲線」掀網暴動
娛樂中心／張予柔報導
女星蔡瑞雪擁有精緻臉蛋與纖細身材，學生時期憑藉初戀感的外型，加上就讀明星學校北一女中，因此被封為「北一女神」。蔡瑞雪平時熱愛分享生活，在IG上累積逾81萬粉絲，私下日常也備受關注。近日她分享了一組於泰國遊玩拍攝的照片，短時間內吸引超過1.7萬人按讚。
蔡瑞雪在社群一連曬出多張美照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
蔡瑞雪昨（2）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她身穿貼身灰白色運動背心，低胸與短版的剪裁恰到好處，展現緊緻的上半身線條，纖細的腰部和腹部線條在光線下格外明顯。下半身搭配的寬鬆高腰牛仔褲充滿休閒氛圍，與上身的合身設計形成對比，讓整體造型帶幾分俐落感。夕陽灑在她身上，在城市景色襯托下顯得格外亮眼。
蔡瑞雪曬出在泰國高樓上，身穿緊身上衣和牛仔寬褲燦笑擺拍的照片。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
蔡瑞雪在貼文中寫道「跟對的人的旅行什麼都好開心」，配上她望向鏡頭，露出淺淺微笑的照片。粉絲紛紛留言「有這樣的陪伴去哪旅行都是加分效果」、「啊啊啊已羨慕枕邊人」、「也太正了」、「完美女神」、「身材好辣好美」。
蔡瑞雪有精緻臉蛋及纖細身材，平時熱愛分享生活，在IG累積逾81萬粉絲。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
蔡瑞雪有精緻臉蛋及纖細身材，平時熱愛分享生活，在IG累積逾81萬粉絲。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
原文出處：蔡瑞雪泰國穿搭「上空挖大U」炸出雪球！「絕頂S曲線」畫面流出…萬人朝聖
