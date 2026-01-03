蔡瑞雪靠「甩髮」呈現女主形象 陸一籠提曹西平感嘆是演藝圈損失

電影《大咖時代》由林子閎和蔡瑞雪擔綱男女主角。（圖／方萬民攝）

獨立製片導演洪成昌電影新作《大咖時代》昨（3日）開鏡拍攝，由林子閎、蔡瑞雪、陳佑俊、安婕希及資深演員陸一龍、班鐵翔等人主演，也都出席開鏡儀式。本片歷經五年時間籌備後正式開鏡，預計 10 月底上映，敘述素人翻身變大咖的歷程，女主角蔡瑞雪覺得劇中女主角跟她個性很像，因此在和導演碰面時一拍即合，能夠參與演出也感到相當開心，但她也被導演爆料，面談時一直甩頭髮來展現極強自信心，與片中的中產階級女孩形象十分吻合。

廣告 廣告

導演洪成昌電影新作《大咖時代》昨正式開鏡。（圖／方萬民攝）

導演洪成昌表示：「這部片是在說一位窮困的素人演員，當所有演藝希望都全數破滅後，他決定自編、自導自己的電影，在歷經詐騙、眾人嘲笑與拒絕中，他摸索出一條用知識變現來打造電影的眾籌與行銷的模式。最終，他不僅打造了自己的電影舞台，也幫助了更多的基層人士跨越思維框架，翻轉命運！」

《大咖時代》這部電影也獲得多位資深演員助陣，包含陸一龍、王彩樺、陶傳正、班鐵翔、李全忠、傅傳傑、管謹宗、嘉莉、徐美玲等人，特別是現年75歲的資深演員陸一龍昨在現場顯得精神抖擻，與年輕演員沒有距離感；陸一龍表示演戲對他來說沒有大小之分，只要能帶給大家歡樂他都願意來演。不過被問到資深藝人曹西平日前猝逝的消息，過去曾在華視共事的陸一龍則感嘆：「這是我們演藝圈的遺憾。」

資深藝人陸一龍（右）與林子閎、蔡瑞雪在片場反覆練習及調整表演狀態。（圖／方萬民攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是