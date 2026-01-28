蔡瑞雪驚爆1病纏身！脖子「紅腫化膿」畫面曝光
娛樂中心／楊佩怡報導
29歲女星蔡瑞雪擁有精緻臉蛋與纖細身材，學生時期憑藉初戀感的外型，加上就讀明星學校北一女中，因此被封為「北一女神」。日前她才宣布將投入電影《大咖時代》拍攝，不料就在開拍不久，蔡瑞雪就傳出病倒，緊急送往診所治療。健康亮紅燈的她，今（28）日在IG上PO出脖子「紅腫畫面」，並坦言確診「1病」，讓大批粉絲心疼不已。
蔡瑞雪確診「急性蕁麻疹」，脖子一片紅腫。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
確診「急性蕁麻疹」
近期忙於拍戲的蔡瑞雪，今（28）日突然在IG限動中PO出一張自拍照片，畫面中可見，她特寫了脖子與鎖骨區域，皮膚上出現明顯的紅腫塊與局部化膿現象，部分患處已塗抹上白色的藥膏進行治療。她在限動中向粉絲解釋，前陣子因身體狀況不穩定，突然爆發了急性蕁麻疹。她透露目前正在治療中，請粉絲不用過度擔心，同時也以自身經歷提醒大家要好好照顧身體，「壓力不要太大，記得放輕鬆」，並感謝大家的關心。
蔡瑞雪先前就因健康亮紅燈緊急送急診打針。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
病倒急診室：忍痛注藥連喊「好痛」
事實上，前些日子蔡瑞雪先是在限時動態發出一張卡通人物躺在病床上的圖片，語帶無奈地寫下「現在的我…」，隨後更貼出一張正在診所接受治療的黑白照。畫面中，醫護人員正為她注射藥液，疼痛難耐的她連發兩次「好痛、好痛」。儘管身體極度不適，她仍心繫工作，表示打完針必須馬上趕回劇組，所幸時間還來得及。
蔡瑞雪即使身體不適，仍在就醫治療後，趕回劇組繼續拍攝，展現敬業一面。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
敬業完成拍戲任務：收工才報平安
突如其來的急診畫面一度引發網友恐慌，紛紛私訊關心，但她當時並未多作解釋。直到 12 小時後忙完拍攝，她才再度發文向大家報平安，表示：「順利收工了！別擔心」。隨著近期她公開確診「急性蕁麻疹」，外界才恍然大悟，推測當時緊急就醫打針便是為了緩解此症狀。即便身體不適，蔡瑞雪仍堅持完成整天的拍攝任務，展現出高度的演員敬業精神，也令粉絲既佩服又心疼。
蔡瑞雪擁有初戀般的甜美長相，被封為「北一女神」。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）
原文出處：蔡瑞雪健康亮紅燈！突PO脖子「紅腫化膿照」 認1病纏身：正在治療中
