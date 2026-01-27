蔡瑞雪「胸器」再放大招！中空貼身衣炸出事業線畫面曝光 引萬人暴動

記者陳宣如／綜合報導

女星蔡瑞雪向來以亮眼外型與火辣身材成為焦點，學生時期憑藉滿滿青春氣息，加上曾就讀明星學校北一女中，因此獲封為「北一女神」。她昨（26）日在社群平台再度曬出多張美照，貼身造型毫不藏私，事業線、腹肌線條全數曝光，畫面一出立刻吸引大批粉絲湧入朝聖，短時間內更破1萬人按讚，留言區瞬間被讚嘆聲洗版。

蔡瑞雪在社群一連曬出多張練舞室美照，吸引萬人朝聖大讚。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

蔡瑞雪在貼文中寫下「抓拍戲的空檔來練舞」，從照片中可見，她正在舞蹈室內活動，身穿白色貼身上衣，胸前鈕扣微微解開，視覺焦點瞬間被她的豐滿上圍吸走；上衣被她綁成創意短版，讓平坦的小腹與纖細腰線一覽無遺。她的川字馬甲線清晰可見，腹肌線條結實有力，整體曲線像是被精雕細琢過一般，毫無贅肉的螞蟻腰更是讓人直呼「這身材太兇」。

下半身她搭配灰色寬鬆棉褲，休閒感十足，卻與上半身的貼合設計形成強烈對比，反而更凸顯蔡瑞雪的腰細與腿長比例。該貼文一曝光，粉絲留言區瞬間炸開，除了期待她之後能發布舞蹈影片外，也有網友大讚「身材好辣好美」，並直呼「每一張都太會拍了！」

蔡瑞雪豐滿上圍辣翻全網。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

蔡瑞雪將上衣綁成短版，大秀纖細螞蟻腰。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

而這次曝光的火辣照片，也讓不少人再次回想起蔡瑞雪曾坦言為了變美做過的努力，包括減重、戴牙套、甚至拔牙調整、再加上後續的保養與健身；她也曾表示「讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」這番話在看到她如今的狀態後，更被粉絲認為是「努力結果的最好證明」。

蔡瑞雪秀出川字馬甲線，展現健身與練舞的努力成果。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

