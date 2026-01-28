蔡瑞雪「頸部紅腫特寫照」嚇壞粉絲 坦言確診1病症治療中

蔡瑞雪健康狀況亮紅燈。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

29歲「北一女神」蔡瑞雪以甜美外型與清新氣質走紅，精緻五官加上親民形象，讓她在社群平台累積高人氣，時常分享生活日常、妝容技巧與舞蹈影片，圈粉無數。近來她才宣布投入電影拍攝，事業正值起飛之際，卻突然傳出健康狀況亮紅燈，引發粉絲關心。

蔡瑞雪於28日在社群平台發文，坦言前陣子身體狀況不太穩定，突然出現急性蕁麻疹，並曬出一張頸部近距離特寫照，照片中可見她白皙的頸部出現多處明顯紅腫、疹狀痕跡，部分區域甚至有較為突起的皮膚狀況，畫面怵目驚心，與她過往光滑無瑕的形象形成強烈對比，讓不少網友看了相當心疼。

蔡瑞雪坦言確診急性蕁麻疹。（圖／翻攝自IG @snowbabyq）

對此，蔡瑞雪也親自向粉絲報平安，表示：「前陣子身體狀況比較不穩定，突然出現急性蕁麻疹，脖子目前有比較明顯的皮膚狀況正在治療中」，她同時貼心提醒大家要好好照顧身體，呼籲不要給自己太大的壓力，「請大家不用擔心也提醒大家要好好照顧身體，壓力不要太大，記得放輕鬆，謝謝你們的關心。」

事實上，蔡瑞雪過去曾坦言，為了變漂亮也付出了許多努力，除了健身飲控維持身材，還拔牙戴牙套，學習美白、化妝等保養方法。如今儘管身體出狀況，蔡瑞雪仍不忘安撫粉絲情緒，展現暖心一面，讓支持她的粉絲更加不捨，也期盼她能早日康復、以最佳狀態回到螢光幕前。

