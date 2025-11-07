蔡發文「馬昔交代年改任務」 藍委：僅主張停砍非回復

台北市 / 綜合報導

朝野年改戰場，從立院延燒到網路上，連前總統蔡英文也發聲，喊話年改不能半途而廢，還強調這是和馬前總統交接時特別交代的任務，但國民黨也發文回擊，只是要停止繼續調降公教年金所得替代率，留住人才；另一方面，立委黃國昌也被翻出2017年才多次力挺調降所得替代率，如今立場是不是大轉彎？黃國昌對此回應，是要求停砍、並非回復到以前，如果要提升回2017年的水準，民眾黨團一定反對。

立委(國)羅智強(11.5)說：「剛剛聽吳思瑤委員發言，我就兩個字來形容叫，冷血。」司法法制委員會上，朝野為了年改針鋒相對，雙方無共識之下，全案保留交付黨團協商，但戰場也延燒到網路上。

時代力量批評年金制度不公，公教人員年改後，仍能平均月領5萬元以上，還設有約3萬2千元的最低保障樓地板，但一般勞工平均月領約2.5萬元，農民則是只有8千多元的老農津貼。

前總統蔡英文發文呼籲，年金改革不該半途而廢，更強調這是馬前總統在交接時，特別交代要完成的工作，因為從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，如今在野黨提出停止改革，將加重基金負擔提高破產風險，把問題丟給後代來承擔。

立委(國)賴士葆說：「我們是替蔡英文來止血，前面砍的，就照砍了，我們只是說停砍。」但國民黨發文回擊，停止繼續調降公教年金所得替代率，絕不是要停止改革，必須穩固制度尊重專業，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法。

但留言區也湧入大量反對聲浪，批評獨厚退休公教挑起社會對立。立委(民)吳思瑤說：「你要吸引現職的公務人員來報考，怎麼會是去提升退休金給退休公務人員呢，不要讓鐵飯碗變成破飯碗。」

此外民眾黨主席黃國昌昔日力挺年改，更在臉書PO出質詢影片強調，退撫基金已經瀕臨破產懸崖不得不改革，年改的速度要加快，並提出退休公教18%優惠存款利息三年歸零，且所得替代率十年內應調降10%，被質疑立場大轉彎。

時任立委(時力)黃國昌(2017.4.19)說：「年金一定要改。」立委(眾)黃國昌說：「公教人員的年金如果要回到2017年的水準，不管是我還是台灣民眾黨，絕對反對。」

公教人員的年金如果要回到2017年的水準，不管是我還是台灣民眾黨絕對反對，強調立場始終如一，但朝野對於年金改不改，依然沒有共識。

