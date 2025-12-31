蔡秋鳳疑有感應？突訪曹西平的店卻落空 陳美鳳不敢看新聞

66歲藝人曹西平29日驚傳在三重家中過世，讓藝人好友跟粉絲相當遺憾。而他近年淡出演藝圈，忙和乾兒子經營在西門町及台中的耳環店，昨(30日)好友蔡秋鳳疑似有感應，本來昨一早要到台中先去探望曹西平的店，沒想到一早聽聞噩耗，成為一生的遺憾。

蔡秋鳳昨曬出和曹西平的合影，說：「啊…人生怎麼這麼無常。今天晚上要到大甲鎮瀾宮，本來想說要提早一點坐高鐵，請台中朋友先帶我去台中曹哥的店，看能不能碰到曹哥，沒想到一大早8點多接到台中朋友電話，這種消息怎麼會這樣無常，永遠的偶像，曹哥一路好走」。

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳昨晚則說，其實一早看到消息內心一揪，「有點不敢點開新聞」，回憶之前在秀場合作，曹西平總是散發光芒和魅力，後來知道他開飾品店還展店到台中，陳美鳳也會不時去店裡找他聊天，「他就是那種不願麻煩別人的人，直爽、善良又孝順，做生意、當藝人都不容易，但曹大哥總是努力又樂觀，也照顧後輩、願意分享經驗，照顧年輕人！一早到現在心情還是很難過，我想~珍惜當下~真的是我們現在能做的事！」。

派翠克也分享跟曹西平10年前合作的經驗，他回憶自己表演結束後都會說不好意思開了沒禮貌的玩笑，曹西平總大方說：「沒事，你表演的很棒，夠賤，醜八怪」，見派翠克模仿他穿的衣服不夠好，曹西平還會提醒：「派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！」讓派翠克很感恩。

派翠克感慨表示：「這是第一次有前輩願意這樣幫我，再十年前如此新人的我，我永遠記得。每次到校園演講我都會跟學生提到這件事，也教會了我要好好幫助後輩的道理。您前陣子在臉書誇獎我長大了，也說我是最真實的一位，我真的很感動，我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量」。「寶弟」葛兆恩昨也同步分享和曹西平的回憶，說：「記得當年父親（高凌風）離開時曹大哥不斷給我加油打氣還有給予支持，前輩的鼓勵讓後輩們永遠牢記，謝謝大哥，一路好走天堂有您」。

