蔡秋鳳疑有感應？突訪曹西平的店卻落空 陳美鳳不敢看新聞
66歲藝人曹西平29日驚傳在三重家中過世，讓藝人好友跟粉絲相當遺憾。而他近年淡出演藝圈，忙和乾兒子經營在西門町及台中的耳環店，昨(30日)好友蔡秋鳳疑似有感應，本來昨一早要到台中先去探望曹西平的店，沒想到一早聽聞噩耗，成為一生的遺憾。
蔡秋鳳昨曬出和曹西平的合影，說：「啊…人生怎麼這麼無常。今天晚上要到大甲鎮瀾宮，本來想說要提早一點坐高鐵，請台中朋友先帶我去台中曹哥的店，看能不能碰到曹哥，沒想到一大早8點多接到台中朋友電話，這種消息怎麼會這樣無常，永遠的偶像，曹哥一路好走」。
「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳昨晚則說，其實一早看到消息內心一揪，「有點不敢點開新聞」，回憶之前在秀場合作，曹西平總是散發光芒和魅力，後來知道他開飾品店還展店到台中，陳美鳳也會不時去店裡找他聊天，「他就是那種不願麻煩別人的人，直爽、善良又孝順，做生意、當藝人都不容易，但曹大哥總是努力又樂觀，也照顧後輩、願意分享經驗，照顧年輕人！一早到現在心情還是很難過，我想~珍惜當下~真的是我們現在能做的事！」。
派翠克也分享跟曹西平10年前合作的經驗，他回憶自己表演結束後都會說不好意思開了沒禮貌的玩笑，曹西平總大方說：「沒事，你表演的很棒，夠賤，醜八怪」，見派翠克模仿他穿的衣服不夠好，曹西平還會提醒：「派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！」讓派翠克很感恩。
派翠克感慨表示：「這是第一次有前輩願意這樣幫我，再十年前如此新人的我，我永遠記得。每次到校園演講我都會跟學生提到這件事，也教會了我要好好幫助後輩的道理。您前陣子在臉書誇獎我長大了，也說我是最真實的一位，我真的很感動，我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量」。「寶弟」葛兆恩昨也同步分享和曹西平的回憶，說：「記得當年父親（高凌風）離開時曹大哥不斷給我加油打氣還有給予支持，前輩的鼓勵讓後輩們永遠牢記，謝謝大哥，一路好走天堂有您」。
更多中時新聞網報導
古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺
PLG》只打第1節好球 洋基苦吞開季4連敗
李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 20
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 44
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 15
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 6
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 11
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光
48歲何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，如今更宣布進軍電影圈。電影《空姐復仇記》昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7