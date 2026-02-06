蔡筱穎觀點》向川普明確表態挺丹麥！法國駐格陵蘭領事館正式啟用

川普曾多次表示希望吞併格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 法國駐丹麥自治領地格陵蘭領事館6日正式啟用。地緣政治局勢緊張時期，這是意料之中的舉措，主要是一個政治信號，其目的在於向美國總統川普表明法國支持格陵蘭和丹麥，尤其是川普曾多次表示希望吞併這個半自治領地。

法國外交部強調，建立第一個常設外交機構是法國北極地區外交布局的一部分，同時也是對北約成員國在主權問題上所面臨挑戰的「堅定聲援」。

2月6日主持法國駐格陵蘭領事館的開幕儀式的是新任駐格陵蘭總領事波瓦里耶(Jean-Noël Poirier)，他將在格陵蘭島這個「戰略層面日益重要的地區」展開工作。外交部長巴羅 (Jean-Noël Barrot) 之前就強調，在努克新開一個外館，「以表明我們致力於加強我們在格陵蘭的存在」。

廣告 廣告

根據2月3日發布的總統令，這項任命已於4日刊登在官方公報上。「共和國總統根據總理和歐洲及外交部長的報告」任命波瓦里耶為「法國駐格陵蘭首府努克(Nuuk)的總領事」，將於6日正式履職。這位曾任法國駐越南大使的外交官，於 2025 年 2 月至 9 月期間，在法國駐利比亞的黎波里大使館執行增援任務。之後，波瓦里耶被任命為法國出席紐約聯合國大會的代表團團長。

法國歐洲和外交部早在1月中旬的記者會上就宣布了這位「經驗豐富的公務員」的任命。法國外交部發言人孔法弗勒（Pascal Confavreux）1月中解釋說，波瓦里耶將擔任該使團的「籌備官員」，這意味著他將負責從2月6日起在努克設立領事館。之後，他將致力於「領事任務、旨在與地方當局保持關係的政治任務、影響力任務以及科學考察任務，因為該地區的戰略重要性日益凸顯」。而現階段，法國還沒有計劃派駐國防武官。

外交部長巴羅 (Jean-Noël Barrot) 1 月份就表示，「這是為了表明我們致力於在丹麥王國領土的各個方面深化我們的存在」，並承認這項任命具有「政治意義」。

法國外交部表示，隨著北極地區戰略重要性不斷上升，法國近年來持續加強在該地區的外交存在和政策關注。在格陵蘭島設立領事機構，旨在加強與當地政府及社會各界的溝通，同時更好地參與北極事務相關的多邊合作框架。

發言人強調，北極地區不僅在氣候變化、科研合作等領域具有重要意義，其地緣政治和安全屬性也日益凸顯。法國作為北約成員國和歐盟重要國家，認為有必要在北極事務中發揮更積極作用，以維護盟友利益和既有國際秩序。

官方表示，這一決定是在 2025 年就已規劃，但其啟用時機和地緣政治背景引發廣泛關注。外交部指出，領事館的設立是總統馬克宏於去年6月15日訪問格陵蘭時在當地宣布的，川普的吞併威脅，只是加速了這一外交部署的進程。巴羅透露說，他本人去年8月底也前往當地，為新設立的領事館進行前期籌備，他表示：「這是一個政治信號，也體現了法國希望在格陵蘭更加積極存在的意願。」

巴羅重申，格陵蘭既不希望被占有，也不希望被統治、被否定，更不希望被美國吞併。格陵蘭選擇了丹麥，選擇了北約，也選擇了歐盟。他還警告，如果試圖以非購買的方式奪取格陵蘭，那顯然更不合適。「美國作為北約這個近80年來將北美與歐洲緊密聯繫在一起的安全聯盟成員之一，去攻擊另一個成員國毫無意義，也違背美國自身的利益。」

馬克宏和巴羅先後到格陵蘭的訪問絕非尋常，因為根據外交部官方數據顯示，目前只有六名登記在冊的法國公民居住在約有5.5萬居民的格陵蘭島，普瓦里耶的工作也自是不同於一般的領事館工作。

除了為居住在格陵蘭的六名法國居民提供行政支援外，如巴羅所強調，領事館擁有「更大的權力」，將協助每年前來格陵蘭島進行考察的約30名科學研究人員，促進與格陵蘭人的科學合作。如有需要，領事館還將指導有意在格陵蘭投資甚至設立機構的法國公司，例如，如何參與採礦或水力發電勘探計畫。

透過派駐總領事，法國能夠更直接參與北極事務與合作；支持科研、氣候變遷與資源開發合作；加強與格陵蘭自治政府的政治與經濟聯繫。這對於法國在歐洲與全球事務中強化地緣戰略布局尤為重要。

儘管外交部指出，格陵蘭領事館仍處於啟動和部署階段，包括非常具體、實際操作層面以及後勤方面的準備工作。」但巴羅已賦予普瓦里耶任務，「希望更多地參與到格陵蘭的各項事務中來，包括在科學領域，因為法國與格陵蘭的歷史正是從那裡開始書寫的。」

此次任命正值格陵蘭島地緣政治局勢異常緊張之際。格陵蘭島是丹麥王國的領土。近幾個月來，美國川普政府加強了對哥本哈根和歐洲的施壓，聲稱有意吞併該島以確保美國的安全，並指責歐洲和北約在應對俄羅斯和中國在北極地區的威脅方面做得不夠，引發北大西洋聯盟史上最嚴重的危機之一。

法國1月15日已確認向格陵蘭派遣首批軍事力量，參與由丹麥主導、歐洲多國參與的聯合軍事行動。這是在馬克宏主持緊急防務會議後宣布的，法方強調，這一行動是在與盟友協調的前提下進行，重點在於情報、監控、地區防禦與協同能力建設。

法國駐極地事務大使波佛達爾沃(Olivier Poivre d』Arvor)稍早前表示，約15名來自山地部隊體系、習慣嚴寒環境的法國阿爾卑斯獵兵已率先被動員，參與這一行動，他們有高寒經驗，專業適配，能在極端氣候下行動。他強調，這是一項「威懾性部署」，目的是向盟友和對手表明北約在北極地區的存在和協調能力。

法國政府發言人布雷容（Maud Bregeon）14日表示，馬克宏在當天舉行的部長會議上說，一旦格陵蘭島的主權遭到侵犯，將引發「前所未有」的連鎖反應。馬克宏指出，法國不會低估美國就格陵蘭島有關聲明的影響，並將在行動上與丹麥保持團結。

法國總理勒科努(Sébastien Lecornu)當天也在國民議會表示，美國對於格陵蘭島的意圖是嚴肅的，必須高度重視。他強調，法國將完全支持丹麥和格陵蘭島當局，並指出，維護他國主權同樣關係到法國自身利益。

法國在格陵蘭設立並啟用領事館看似是一項外交常規動作，但在當前國際局勢與北極地緣政治競爭背景下，它具有深遠的戰略與政策意義，除向盟友丹麥與格陵蘭自治政府表達政治支持外，也有對抗外來勢力干涉如美國的地緣動向並捍衛國際秩序，更強化了法國及歐盟在北極議題上的參與和影響力。此舉也是歐洲共同應對外部如美國、俄羅斯、中國壓力的一部分象徵行動，有助於強化歐洲在北極及全球安全事務中的整體聲音。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

戴高樂號老化在即！法國急推新一代核動力航母「PANG」力拚2038前交付

習近平要川普慎重處理對台軍售 外交部：美方延續軍售常態化政策