蔡筱穎觀點》從廢墟中重生的漫畫之都：安古蘭「Grand Off」如何發動一場底層革命？
[Newtalk新聞] 全球漫畫創作者朝聖之地的法國安古蘭，1月29日至2月1日，將迎來名為Grand Off 的盛大漫畫節。這是在原定安古蘭國際漫畫節（FIBD）2026 被取消後，安古蘭市政府與當地漫畫界團體、作者、出版社、商家與文化機構集體發起的自力救濟活動，決定以自己的方式來維持其作為國際漫畫之都的地位。
自1974 年創立以來的安古蘭國際漫畫節以來，安古蘭這個城市的命運被徹底改寫。不過去年卻爆發漫畫界專業人士的激烈抵制運動，針對的是官方組織9e Art 公司，指控他們存在管理、藝術和財務透明度，對性別歧視和性暴力事件處理不當，領導層腐敗且過度商業化的爭議，使得這個國際節慶失去其傳統吸引力與合法性。由於廣泛行業抵制與主要參展者不願參加，公共資金方與地方政府也對活動持保留甚至撤資態度，使得原本的2026年活動「在目前條件下無法進行」，自2007年以來一直負責組織漫畫節的主辦單位9e Art 公司最終不得不面對現實，他們已無力舉辦原定的漫畫節，不得不在去年12月1日宣布，第53屆安古蘭國際漫畫節將取消，將責任歸咎於公部門「非法干預」，因爲2025年11月，安古蘭市政府、夏朗德省與新阿基坦大區聯合宣布撤回對2026年展會的公共補助，法國文化部也凍結中央資金。
停辦消息震撼全球漫畫產業，但漫畫愛好者與創作者希望「不讓漫畫之都空白」，於是Grand Off 就承擔了創立漫畫節初心的精神延續，變成安古蘭漫畫界對FIBD危機的集體答覆。
Grand Off的文化重構成為漫畫界自省與轉型的契機。安古蘭市長博內豐 (Xavier Bonnefont)表示，取消安古蘭國際漫畫節對安古蘭市來說真是晴天霹靂，給作者、出版商以及城市和地區經濟參與者帶來巨大經濟損失，尤其是在通常非常冷清的1月份，旅館取消的預訂正在不斷增加，意味著損失三週的生意。漫畫博物館預計今年的遊客數量將下降15%，淨虧損5.8萬歐元。夏朗德工商會主席法耶特表示，整個城市乃至整個省的經濟結構都受到了影響，總損失達350萬歐元。
漫畫節每年吸引約 20 萬的專業人士、出版商與讀者到安古蘭，面對沉重打擊，市府和居民都希望挽回局面，試圖透過「Off」計畫來挽救他們的節日，「希望為整個漫畫界提供一個創作、復興、表達和分享的平台」。
Grand Off 於是取代FIBD官方組織，這象徵文化事件的轉型。多年來在城市中自然形成的 「Off」邊緣活動，一直和FIBD官方組織的展覽平行運作，這些活動本來就圍繞漫畫創作在各個場地展開，打破大型中心展覽模式，將節慶散佈於整個城市的不同空間，包括書店、藝廊、文化中心、博物館、咖啡館、音樂空間等。
《Off of Off》協會主席貝林格（Isabelle Béringer）組織「Off」活動約15年了，在每屆 FIBD期間，她都會在家中舉辦展覽並邀請漫畫家對談。她表示，「我們告訴自己，必須迅速行動，努力舉辦一場盛大的派對，一屆比前幾屆更加別具一格、規模更大的Off藝術節。」
作為歷史悠久的「外安古蘭漫畫節」（Off）的傳承者，Grand Off 是由漫畫作者、出版商、藝術組織、地方商家與文化機構自發協作的活動，既延續了傳統的「Off」邊緣節慶精神，也被設計為更開放、去中心化、免費與包容性強的文化盛會，讓整個城市重新充滿漫畫文化節日氛圍，在安古蘭各大企業和文化場所的支持下，獨立、集體和免費的形式將重新定義這場盛會。
為資助Grand Off，安古蘭市政府共撥出125萬歐元的預算，其中近100萬歐元來自公共資金，大安古蘭都會區12月中也批准了一項總額為50 萬歐元的特殊經濟援助計劃，以支持因該省最大的文化活動取消而陷入困境的企業。Off項目組織團隊成員、作家兼插畫家戈爾( Julie Gore)表示，「這是一個擴展版的Off項目，一場盛大的慶祝活動，它本身也正在成為一個獨立的盛事。」
法國媒體將 Grand Off 視為「創意與社群力量的展現」，在原本的官方漫畫節因矛盾與抵制而停辦後，地方文化機構與創作者社群迅速以自己的方式延續與再創漫畫節文化，自發組織Grand Off，被看作是本地漫畫生態不被官方困境擊倒的回應。
作為活動支柱之一的國際漫畫與影像城（Cité internationale de la bande dessinée et de l』image），對 Grand Off 的意義與影響作出分析，認為Grand Off 是漫畫界在官方節慶危機中積極主動、集體回應的象徵，也是一次漫畫社群能量與創意重新聚集的機會，不僅是「替代活動」，也是一種 重新定義漫畫節慶形式的文化實驗。
文化節慶的再生，也具備象徵改革與社群自主力量的意義。Grand Off 突顯巨大行業動能與多元參與，顯示了創意界的自組織能力，社群並沒有等待外部拯救，而是主動將城市漫畫文化的能量聚集起來，被看作是更貼近創作者與讀者社群需求的節慶形式。
由市政府與漫畫界合作舉辦的Grand Off ，強調創意、包容與全民共享漫畫文化，目標包括：回歸漫畫藝術本質，強調創作者與讀者直接的交流互動，反映包容性與倫理向度，如尊重性別平等與反對歧視等基本價值。在 60 個公共和私人場所推出超過150場免費、面向公眾活動、展覽與交流機會，500位漫畫家將出席涵蓋展覽、工作坊、簽名會、現場音樂電影放映、漫畫與表演結合的作品呈現等多種漫畫文化形式，展示了當地漫畫創作社群的參與度。
Grand Off 中也將出現更強烈社會性與運動性元素，例如一些活動裡的參與者自行提出議題，如性別、包容性、社會公義的探討，顯示此活動不只是娛樂性的漫畫展，更承載了漫畫界對當前社會議題的關注與對話。
相較於傳統 FIBD更側重產業與商業互動，Grand Off 由全年從事漫畫創作、出版和發行的漫畫家們的集體力量構思和推動，更強調平等參與、自由入場與文化共享，象徵一種更平民化、去中心化與多元包容的漫畫節慶，被認為這是一種從底層重建的文化節慶，與早前因官方做法遭受抨擊的 FIBD 形成鮮明對比。
漫畫書店「瘋狂貓」的老闆聖丹尼斯（Mathieu Saint Denis）公開支持導致漫畫節取消的抵制活動，他表示，所有人都在齊心協力，力求做得比往年更好，「Grand Off 呼應了抵制活動的訴求，也讓我們得以一窺理想的漫畫節應該是什麼樣子」。
雖然2026年漫畫節取消，但主辦方與地方文化機構正在籌劃 2027 年的新漫畫節，包括公開招募新的組織團隊與調整運作模式。市政府1月9日在記者會上公佈了2027年漫畫節組織徵集的新方案。未來的組織機構將在由地方政府、出版商和作家代表組成安古蘭漫畫發展協會（ADBDA）的指導下選出，將於4月中旬公佈。新方案希望能更具透明性、兼顧行業與作者需求，緊密聯繫漫畫節與國際漫畫與影像城，並保持其國際影響力。
