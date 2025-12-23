蔡筱穎觀點》法國聖誕二手禮物 環保精英時尚宣言

根據民調，2025年聖誕樹下的禮物，49%的法國人可能會購買二手禮物。（圖：示意圖） 圖：翻攝Tour Eiffel臉書

[Newtalk新聞] 法國2025年的聖誕節，可能有越來越多「二手」和「翻新機」的禮物，近一半的法國人仍可能購買二手禮物，標誌循環消費已深植法國大眾的購物習慣中。而34歲以下、受過高等教育、居住在大城市的年輕人，更認為送二手禮物是帶有 「環保精英」色彩的時尚宣言。

樂天法國（Rakuten France）與Ipsos bva民調機構聯合發布的調查勾勒出一群越來越精明、但依然注重送禮習俗的法國消費者形象。

根據民調，2025年聖誕樹下的禮物，49%的法國人可能會購買二手禮物，這對於以合適的價格找到心儀商品來說是一個理想的選擇。在這些潛在買家中，66%的人認為這是撿漏的好機會，37%是為環保，35%的人則認為這是一種途徑以獲得超出預算的全新商品。

出於擔心對方失望，部分人仍選擇保持低調，34%的法國人承認曾送出二手禮物但沒說出口；33%的人表示雖然沒有送過，但未來可能會嘗試。然而，這種隱藏的態度不再符合當下的主流觀念：49%的法國人表示收到二手禮物也會非常開心，因為使用體驗沒有差別。

這種轉變也反映了宏觀趨勢的一部分。在樂天市場平台上，每售出的商品中就有一件是二手商品，表明循環經濟理念逐漸融入人們的消費習慣，其影響遠不止於節日。

在挑選禮物的過程中，另一個習慣正在悄悄興起，無論是尋找靈感、比較價格，還是驗證網站的可靠性，三分之一的法國人現在依賴人工智慧來準備聖誕購物，其中，16-34歲的年輕人中，這一習慣更為普遍，比例高達40%。

根據法國生態轉型署（Ademe）的數據，這種「二手禮物」的接受度存在巨大的代際鴻溝。2022年，只有4%的法國人會優先考慮購買翻新或二手產品作為年終禮物，雖然有14%的人表示他們已經送過二手禮物，但仍有52%的人對此持反對態度。

最能接受這種「寒酸」浪漫的是34歲以下、受過高等教育、居住在大城市的年輕人。對他們來說，送二手貨不僅不丟人，反而是一種帶有某種「環保精英」色彩的時尚宣言。

大多數法國人仍然非常重視節日傳統，52% 的法國人認為，在與家人或朋友慶祝聖誕節時，送禮物是必不可少的。但也有部分人表現出一定的疏離感，28%的人不太看重節日傳統，31%的人認為送禮是可有可無的，即使不送禮物也不會感到內疚，20%的人則將其視為一種商業行為。

法國人平均會送 6.5 件禮物。據估計，每年聖誕節期間，法國本土 18 至 75 歲人群共送出約 3 億份禮物，禮物產生的溫室氣體排放量佔節慶期間溫室氣體排放總量的57%。在這些禮物中，近1200萬件從未被使用過，近100萬件最後被丟進垃圾桶。

只有少數法國人在節日期間會考慮自身行為對環境的影響，17%的人表示每年都會考慮；59%的人或是完全不了解節日對環境的影響，或是認為這只是每年的例行公事；只有10%的人會在節日期間做出選擇時真正考慮到這一點。

所以，生態轉型署以數據呼籲民眾選擇二手或翻新禮物，列出「實用」禮物清單、組織限制贈送給孩子的禮物數量，以節約地球資源，並指出，送一部翻新智慧型手機而不是新手機可減少49公斤的碳排放量，送一條二手牛仔褲而不是新牛仔褲可減少12公斤，聖誕節少送一份禮物可減少10公斤，送一個舊玩具而不是新玩具可減少5公斤碳排放量。

悄悄送出二手禮物，禮物在不同家庭間轉送、轉贈、轉售，禮物在人們手中流轉，已不再是敏感話題。一半的法國人已經送出過自己收到的禮物。更確切地說，四分之一的人已經這樣做過。

曾經被視為禁忌的做法，如今卻非常流行、契合時代精神：避免浪費、延長物品的使用壽命、以不同的方式贈送禮物。法國人越來越接受一件物品可以隨著時間的推移被多人擁有的觀念。

如果今年的聖誕禮物不合適，31%的法國人願意轉售。在某些特定人群中，這一比例甚至更高，例如，計劃購買二手禮物的人群中有 42% 的人會選擇轉售，而35 至 54 歲人群則有 41%；在這兩個群體中，都超過40%的法國人會選擇購買二手禮物。原因很簡單，44% 的人轉售禮物是因為他們不喜歡收到的禮物；42% 的人是因為禮物不實用；21% 的人則更傾向於將禮物改成自己真正喜歡的東西。

轉售禮物變得越來越普遍，也更容易被人們接受。近四分之三的法國人（71%）表示，如果親朋好友轉售自己送的禮物，他們會持正面或中立的態度：43% 的人表示這不會影響他們的感受；28% 的人甚至認為這賦予了物品第二次生命。

平均而言，法國人透過轉售 2024 年收到的聖誕禮物，平均可以收回近 100 歐元。這對於緩解節日預算壓力來說，無疑是一筆可觀的收入。

送禮習俗的演變證明法國人正在創造符合自身價值觀的節日，將送禮的喜悅、對禮物的精心挑選以及對更符合倫理的消費方式的追求融為一體。儘管預算有限，但饋贈的喜悅仍然是他們的主要驅動力（36%），遠高於預算的考量（22%）。

