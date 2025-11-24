蔡筱穎觀點》法國軍方呼籲重拾「犧牲精神」喚醒國民對現實威脅的認知
[Newtalk新聞] 法國軍方高層只是呼籲國民重拾「犧牲精神」，準備「接受失去孩子的代價」，卻觸動了政界到社交媒體的敏感神經，偏偏政府又正式推出名為《全民有責》的危機應對指南，頓時，對備戰的恐懼不寒而慄。
自從俄羅斯於2022年大規模入侵烏克蘭以來，法國如同其他歐洲國家政府，一直透過增加武器供應支持烏克蘭，但始終堅稱未直接參與衝突，且不斷向輿論強調，隨著莫斯科的野心以及美國的不可預測性，地緣政治局勢正變得日益危險。
即使數月以來明顯加強「備戰」宣傳，多數法國人仍無感此類訊息。3月的民調顯示，儘管64%法國人擔心戰爭會蔓延至本土，但許多人覺得戰爭遙不可及，特別是在核威懾的保護下。
因此，當軍方參謀總長曼東（Fabien Mandon）上將18日在法國市長年度會議演講中指出，「如果法國因為不願承受失去孩子的苦痛、亦或是因為優先發展國防建設而無法承受財政壓力，從而退縮而陷入困境，那麼我們將面臨巨大風險」，意識戰爭可能性的焦慮和危言聳聽的譴責，輿論的力量有排山倒海之勢。
將軍毫不含糊地表達了他的觀點，「不幸的是，根據我掌握的信息，俄羅斯堅信其生存敵人是北約，也就是歐洲國家，如今正為2030年之前與歐洲發生衝突做組織、準備」。
曼東在談話中多次提到他所說的風險與策略與法國2025年《國家戰略評估》緊密相關，即法國需「為2027-2030年間歐洲周邊地區可能爆發的高強度衝突做準備」，同時應對本土激增的混合攻擊。
這位法軍最高將領呼籲，「我們擁有所有必要的知識、經濟和人口實力來遏制莫斯科政權進一步冒險。我們所缺乏的，也是你們可以發揮重要作用的地方，是承受苦難、犧牲從而捍衛自身尊嚴的精神力量。」
曼東認為，國家必須恢復「為守護價值而承受痛苦的精神力量」，並準備「接受失去孩子的代價」。
作為參謀長這樣的高級軍官，曼東這番動員心理準備的言論實屬罕見，卻是一個至關重要的認識，尤其是在面對所謂的俄羅斯的威脅時。只是，曼東有關做好「接受失去孩子的準備」比俄羅斯威脅歐洲安全的講話內容更受關注。
「接受失去孩子」被認為非常強烈且帶有情感分量，容易被解讀為呼籲社會為戰爭做心理準備。極左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）就批評曼東不應鼓動戰爭準備，「這不是他的角色去邀請市長或任何人參與沒人決定的戰爭準備」或傳達「心理上要接受犧牲」的訊息，也無權預判因外交失敗導致的犧牲。不屈法蘭西議會黨團認為，這是總統馬克宏在為對俄戰爭「鋪路」。
共產黨國家秘書長魯塞爾(Fabien Roussel)也拒絕戰爭邏輯，他表示，支持國防，但反對令人無法容忍的戰爭煽動性言論。
極右派國民聯盟強調，「唯有國家生存受威脅時，犧牲才具正當性」，佩皮尼昂市長阿里奧（Louis Aliot）同意為國家犧牲，但戰爭必須是正義的，「沒有多少法國人願意為烏克蘭犧牲」。
國防部長沃特蘭(Catherine Vautrin)公開支持曼東，稱參謀總長言論被「出於政治目的而斷章取義」，「不是要把孩子們送上前線」，強調對高強度戰爭的準備，是軍事領導人的「語言」，強調準備與防禦的重要性，「喚醒國民對現實威脅的認知」。政府發言人布雷容(Maud Bregeon)解釋，「孩子」指的是「國家的孩子」，即現役或預備役軍人，而不是所有兒童。
在將軍發表言論四天後，連總統馬克宏都必須表態對參謀總長「完全信任」，並稱其言論「被斷章取義，意在恐嚇民眾」。
「震驚是人之常情。」曼東將軍22日親上電視五台解釋，「當一位軍事權威人士，國防參謀長，向法國市長們描述這種景象時，我才意識到有些人會多擔憂。」
他不後悔，也認為沒有收回自己的言論的必要，「這次的目的是提高公眾意識，做好準備。我們的國家一直能夠應對挑戰，但要應對挑戰，就必須做好準備。」。
中左派「公共廣場」（Place publique）領袖、歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）聲援參謀總長，認可法國可能將會有「接受失去孩子的現實」，並表示「曼東在警告法國人需要轉變意識，他提醒軍事裝備並非唯一努力方向，強調國防也關係到民眾的精神力量」。
格魯克斯曼反對左派的蠱惑言論，他指出，所有歐洲安全部門都一致發出警告，未來幾年內俄羅斯可能對歐盟發動襲擊，因此，「對總參謀長的鴕鳥式攻擊，突顯否認現實，以及政界內部根深蒂固的投降心態」，他還抨擊「那些寧願聽信克里姆林宮說辭，也不願聽信法軍總參謀長坦誠言論的偽愛國主義」。
世界報(Le Monde)也指出，曼東的語氣非常嚴厲，強調社會「道德弱點」，特別是對痛苦和犧牲的恐懼。
軍史學者指出，法國人「很難接受」參謀總長的表態，為抵禦入侵以外目標無論是經濟還是傷亡代價的「犧牲」。
安全專家也指出，法國引以為傲的核威懾「並不能抵擋所有威脅」，現代戰爭中的「混合戰」手段如無人機侵擾、破壞基礎設施、網路攻擊、虛假訊息戰等。民眾對「真正戰爭」仍停留在「敵軍入侵本土」的想像。
有鑑於此，為提高民眾的風險意識，法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）20日正式推出官方的「生存手冊」《全民有責：應對各式風險行動指南》，提供了在危機情況下有效應對的關鍵行動、應對策略和基準，重申致力於將韌性置於國家安全戰略的核心地位，需要人人承擔責任。
