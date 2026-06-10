蔡筱穎觀點》法11歲女童莉亞娜遇害! 「國家級司法醜聞」激起公憤
[Newtalk新聞] 法國 11 歲女童莉亞娜（Lyhanna）於 5 月底不幸遇害的事件，激起全法國的公憤，悲劇從一起單純的失蹤刑事案，迅速升級為一場「國家級的司法醜聞」，主因這並非一起「無法預防的偶發犯罪」，而是一場在國家司法眼皮底下因行政怠惰而發生的悲劇。
莉亞娜於5月29日在其就讀的熱爾省弗勒朗斯（Fleurance）一所初中附近，被目擊上了一名41歲男子的汽車。經過數天大規模搜尋後，警方在距離失蹤地點約15公里一處廢棄糧倉發現她的遺體。
41 歲的主嫌巴雷拉（Jérôme Barella）已被正式依綁架、非法禁錮及謀殺未成年人罪名起訴並收押。巴雷拉並非隨機犯案的陌生人，而是莉亞娜同學的父親，兩家人相識多年，卻不知巴雷拉已背負至少 4 起強姦未成年人的指控及多起不當行為舉報，涉及的未成年人也大多與其女兒相識，曾應邀前往嫌疑人家中參加「睡衣派對」或聚會活動。
從2017年起巴雷拉就因涉嫌性騷擾等不當行為被警方通報，但案件被草率歸檔，之後在學校當過清潔工，因傳送大量露骨訊息給未成年女學生而遭解僱。2020 年的一起案件在 2024 年因「證據不足」被駁回，部分案件也因同樣理由被撤銷。
2025 年 8 月，另一名 10 歲女童的母親向警方報案，指控巴雷拉多次強姦其女兒。警方隨後完成了包含醫療與心理評估，證實受害女童傷勢與性侵相符的初步調查，土魯斯檢察院於12月將卷宗移交給熱爾省歐什（Auch）的檢察官辦公室，檔案擱置數週後，在2026年1月才指派憲兵跟進。
存在如此重大的戀童犯罪嫌疑，在莉亞娜於 5 月 29 日被綁架殺害前的整整三個月裡，警方與司法單位卻從未對巴雷拉進行過任何一次傳訊、審問或採取預防性限制措施。這一嚴重的體制漏洞和工作失誤，在法國社會與政壇引爆了震天怒火。
大量跡象顯示嫌犯早已劣跡斑斑，而且有過去投訴、有兒童性侵指控、有家長警告、有司法程序進行中，卻因為國家司法機關一系列令人匪夷所思的行政疏失、推諉與延誤，導致巴雷拉長期逍遙法外，最終釀成不可挽回的慘劇，在許多法國民眾看來，「如果司法系統當時及時介入，莉亞娜今天可能還活著」，這成為示威活動中的口號之一。
這一案件發生後，社會對於相關風險預警和兒童保護機制的討論迅速升溫。與此同時，也再次出現關於司法系統運行效率和資源配置問題的討論。畢竟，這起案件徹底暴露司法系統在跨區域、跨部門溝通上的嚴重脫節，案件在不同的司法管轄區之間被「像踢皮球一樣」推來推去。
司法部在調查中還發現，案件在不同地區的法院之間轉調、公文流遞，大量關鍵案件資訊竟然仍高度依賴紙本公文而非即時電子化傳輸，導致資訊斷層，現行的司法管理資訊系統未能及時發揮預警功能，司法數位化落後讓執法人員無法在第一時間掌握該嫌犯對兒童的極高危險性。
而早在2025年4月，司法部長就已注意到熱爾省公共服務部門的「令人擔憂的狀況」，該省「面臨法官和書記官短缺」。熱爾省議員陶皮亞克(David Taupiac) 也曾於同年向政府提出書面質詢，反映歐什法院長期面臨法官、書記員短缺以及信息系統故障等問題，「已經對司法工作的正常開展造成影響」。
弗勒朗斯爆發了超過 6千人的白衣靜默遊行，並擴及全法近200個城市。民眾的憤怒不僅僅針對兇手，更直指「失靈的國家保護機制」，包括司法積案問題，還有兒童性侵案件長期被低估、對兒童性侵投訴處理緩慢，受害者家庭報案後常得不到及時處理等，以及長期低估性暴力犯罪風險的制度文化。
社會各界、兒童權益組織紛紛譴責兒童保護機制不足，將問題提升到法國是否真正重視兒童性暴力案件？因為「司法體系根本沒有把兒童的求救和證詞當回事」，舉著「國家不顧兒童死活」的標語牌，他們訴求「司法必須立刻更改排序，將婦女與兒童遭受暴力的案件列為最優先處理事項」，並呼籲，這個案件必須成為法國「兒童版的 MeToo 運動」。
反對黨也趁機指責政府連年削減司法預算，導致基層法院「乞丐化」，連最基本的婦幼保護都做不到，社會黨議員蒂博-馬丁內斯( Céline Thiébault-Martinez) 表示，「每3分鐘就有1名兒童成為性暴力的受害者。50%的女性在其一生中遭受過性暴力。只有 1% 的強姦和 1% 的亂倫會被定罪。」她強調，「此案並非如達馬南所言的司法失靈；許多受害者及其家人多年來一直生活在這樣的困境之中。」「我們有驚人數量的投訴被駁回，沒有採取任何進一步行動，超過80%的投訴都被駁回。」
受害者家屬和地方團體拒絕全國性政治人物出席悼念活動，反映出基層民眾對中央政客與司法體制強烈不信任的集體情緒。 9 日，先前曾舉報巴雷拉的另一名 11 歲女童母親，更正式宣布對法國政府及司法部長提起訴訟，控告國家失職，她每個星期一打電話追蹤調查進度，還被威脅要以「騷擾」罪名起訴她，她悲痛的說，「如果我沒有搬家，發生在莉亞娜身上的事也可能發生在我女兒身上。」
面對排山倒海的輿論壓力，法國執政當局感受到了前所未有的政治危機，總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱司法失誤「不可接受」，政府啟動行政調查，檢察系統被要求全面清查未成年受害案件，國會開始討論加強兒童保護與性犯罪處理機制。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日公開發表聲明，嚴厲譴責司法體系出現了「不可接受的重大功能失靈與漏洞」，並強調絕不接受任何以「司法資源不足」為藉口的推託，必須釐清案件中可能存在的集體責任、體制責任以及個人責任，並採取必要措施。
司法部長達馬南（Gérald Darmanin）罕見地向受害者家屬公開道歉，公開承認體制失靈令人「震驚且恐懼」。為平息民怨，他宣布取消自己和高階司法官的夏季休假，並下令要求全國檢察機關必須在 7 月 14 日前，重新逐一審查全國現存約 7 萬件涉及兒童侵害的積壓投訴，大舉清查目的在全面防堵類似的「司法漏網之魚」。但這項措施反而讓許多民眾更加憤怒，若積壓案件竟高達7萬件，本身就證明系統已長期失能。
面對政府病急亂投醫的下令，法國兩大主要司法官工會（USM 和 SM）發表聯合聲明，公開拒絕配合。工會憤怒反擊，痛批部長的命令是「政治作秀」且「完全無法實行」。他們表示，在目前司法官極度缺人、過勞的現狀下，要在短短一個月內重新審查 7 萬份卷宗，根本是天方夜譚，強制執行只會癱瘓原本就已經搖搖欲墜的日常法院運作。
法官工會聯盟（USM）副秘書長馬蒂尼（Aurélien Martini）指出，目前的形勢給人一種「必須尋找代罪羔羊」的感覺。他指出，各種司法政令層出不窮，但管理層「卻從來不問問基層司法服務部門到底有沒有能力將其消化和執行」。
這起事件在 8 日又爆發了震撼社會的案外案。歐什（Auch）檢察官宣布，主嫌巴雷拉的哥哥也在 8 日遭到警方逮捕並拘留。他涉嫌在 2007 年至 2017 年間，犯下強姦未成年人、強姦配偶、非法禁錮與死亡威脅等罪行。這項新進展徹底引爆輿論，民眾質疑該家族長期存在嚴重的侵害慣犯行為，而地方司法機關居然對這兩兄弟的累累惡行連續漏接多年。
莉亞娜事件已經徹底從一起社會悲劇，不只質變為「政府首長」vs「司法前線工會」的政治角力。哥哥的被捕證實了體制的系統性失靈，而司法官們不願為政府的行政疏失背黑鍋，雙方的矛盾在國會聽證與輿論的檢視下，正處於一觸即發的緊繃狀態。
此案也瓦解了大眾對國家保護人民的基本信任，逼使法國社會不得不正視長期以來司法程序冗長、紙本文官體制落後，以及對兒童性侵害舉報重視程度不足的深層結構性問題，媒體描述此案為近年最具衝擊力的兒童保護危機之一，並認為它可能推動法國司法與兒童保護制度的新一輪改革。
※Newtalk提醒您：
#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。
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