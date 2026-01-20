蔡筱穎觀點》胖子多窮人？！法國動起來 減肥成為公共衛生的首要任務

法國政府14日發布公報宣布，旨在改善對肥胖人群支持的新國家框架《2026-2030年肥胖人群醫療護理路線圖》，將於9月開始實施。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 鑒於法國肥胖人口日益增多，尤其是嚴重肥胖者數量上升，且受影響人群日趨年輕，法國政府14日發布公報宣布，旨在改善對肥胖人群支持的新國家框架《2026-2030年肥胖人群醫療護理路線圖》，將於9月開始實施。法國衛生部強調，這堪稱「公共衛生的首要任務」。

衛生、家庭、自治和殘疾人事務部長里斯特 (Stéphanie Rist）發布的《2026-2030年肥胖人群醫療護理路線圖》，由肥胖症患者共同參與制定，並服務於肥胖症患者，是一個動態框架。目標是建構完善的照護路徑，提升專業人員訓練水平，並減少不平等現象，鞏固和加速公共行動，以應對這一重大的健康挑戰。

15年前，法國就已將肥胖症列為重大的公共衛生議題。因為超重是日後發展為肥胖及其併發症的風險因子，另一方面，肥胖是一種複雜的慢性多因素疾病，在大多數情況下，其病因包括肥胖環境、社會心理因素包括常導致嚴重飲食失調的嚴重創傷以及遺傳變異等，會導致不良的健康後果，不僅導致生活品質下降，還會導致嚴重的併發症，每年對健康保險系統造成巨大支出，估計社會成本在數十億至百億歐元，超重和肥胖佔糖尿病相關醫療支出的70%，心血管疾病相關醫療支出的23%，以及癌症相關醫療支出的9%。

法國在2010年至2013年制定了《肥胖症計畫》，將肥胖症認定為一種慢性疾病，建立專門的醫療中心，並建立以多學科協作為基礎的診療模式，為應對肥胖症奠定堅實基礎。之後，又制定了2019年至2022年的《肥胖症防治路線圖》，在地方層面構建肥胖症診療路徑。

然而，肥胖症的發生率持續上升，尤其是重度肥胖症。肥胖症的發病年齡也越來越年輕，並且深植於社會、經濟和地理不平等之中，導致個人面臨嚴重併發症的風險，生活質量下降，限制行動能力，並危及就業和醫療保健服務。面對肥胖症最嚴重的表現形式、由此引發的併發症以及其帶來的社會和地理影響，法國政府企圖加強應對。

目前尚無流行病學資料來描述複雜性或非常複雜性肥胖患者的數量，但科學已意識到，肥胖的嚴重程度不再僅以 BMI 來衡量，而是取決於是否存在以下7個參數中的至少一個：BMI、醫療影響、功能影響、作為肥胖原因或後果的精神病理障礙、肥胖的病因、是否存在包括暴食症在內的進食障礙以及肥胖軌跡。

根據Odoxa研究所2024年對法國本地流行病調查的 OFÉO 2024，有18%的成年人口即1000萬人處於肥胖狀態，是1990年代末期的2倍。這一數據延續了之前法國國家健康與醫學研究院（Inserm）發布的報告趨勢，在25年間，肥胖人口比例從10%上升至18%，而受影響最嚴重的人口比例從0.3%攀升至2%。

調查顯示，儘管2015年至2024年間法國人口超重和肥胖率略有下降，但成年人肥胖的比例卻有所上升。2015年，49%的成年人超重，17%的成年人肥胖；2024年48.8%的成年人超重，而肥胖成年人口則達18.1%。此外，近年來重度肥胖族群的增幅最大，65至69歲族群的肥胖率為20.1%，80歲以上族群的肥胖率為14%。兒童族群的流行病學數據也指出，2015 年，6 至 17 歲兒童的過重率為 17%，肥胖率為 4%，2020 年，近 20% 的兒童和青少年超重或肥胖。

按地區劃分的肥胖流行病學數據顯示，在法國本土，肥胖盛行率有顯著差異。根據地區不同，肥胖症盛行率也存在差異：事實上，中央-羅亞爾河谷大區(Centre-Val de Loire)和上法蘭西大區（Hauts-de-France）的成年人肥胖率超過21%。法蘭西島大區（Île-de-France）和奧克西塔尼大區（Occitanie）的肥胖人口比例最低，約為15%。

這些差異主要源於居民的生活水準。體力勞動者和經濟困難人群的肥胖率遠高於白領和富裕居民，尤其是上法蘭西大區，其貧困率居全法國之首，該地區的體力勞動者比例也居全法前列，成年人肥胖率超過21%不在話下，而在不同地區內部，肥胖率也會根據收入水準出現差異。在海外領土，生活水準更低，相對於法國本土成年人肥胖率為17.9%，海外領土的肥胖率則高達22.4%。

調查顯示，肥胖率也會根據收入水平出現差異 。BMI「正常」的人口中僅有 19% 表示「家庭經濟困難」，但在重度肥胖或病態肥胖人群中，分別有34%和37%的人表示「家庭經濟困難」，比例高出兩倍。24.7% 的經濟困難族群受到肥胖的影響，顯示肥胖與顯著的社會梯度相關。

國家健康與醫學研究院的營養學專家克萊芒（Karine Clément）指出，經濟困難人群更傾向於選擇「垃圾食品」和廉價食品，這些食品通常價格較低，但營養價值較差。

雖然在南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（PACA），最貧困人口當中的肥胖症患者比例也普遍較高，但上法蘭西大區還有一個加劇因素，根據法國國家統計與經濟研究所（Insee）的數據，該地區的體育鍛鍊者數量最少，而體育鍛鍊有助控制體重。

法國海外領土的肥胖流行病學數據顯示，法國本土男女肥胖率大致相同，但法國海外省和地區（DROM）女性的肥胖率高於男性，其中馬約特島的男女肥胖率差異最大。馬約特島女性肥胖率居高不下，同時伴隨過度久坐行為，這是該指標上男女存在顯著差異的唯一地區：42%的女性存在過度久坐行為，每天清醒時坐著或躺著的時間超過7小時，而男性這一比例為31%。

根據近期評估、法國國家衛生署 (HAS) 的建議都指向同一個結論：儘管國家在應對肥胖症已取得進展，但相應措施仍過於分散、遲緩，有時甚至無法惠及最需要幫助的人群。

在此背景下，「關懷肥胖人群路線圖」設定的四大目標：1、遏制肥胖增長趨勢，並改善肥胖人群的整體健康狀況；2、提升個性化、本地化且可持續醫療服務的可及性；3、提高利益相關者對該問題的認識，並增加受過培訓的專業人員數量；4、透過涵蓋不同級別的分級護理，利用創新就醫路徑與護理方式。

為實現上述目標，護理路線圖圍繞三大戰略軸線建構：1、早期識別和轉診高風險族群，同時改進流行病學數據的收集和處理，加強流行病學監測；2、在全法共有42家專業肥胖中心（CSO）的支持下，分地域構建並強化本地護理體系，以保障分級、協調且可及的就醫路徑；3、加強對醫療保健專業人員以及相關的社會服務提供者的培訓與裝備支援。

從 2025 年起，法國允許全科醫生直接給專為體重指數超過35且無法減重人群設計的抗肥胖藥物（如 Wegovy、Mounjaro）處方，擴大了治療可及性，但這類藥物昂貴且目前多數不被全民健康保險全面報銷，醫生對其使用仍較謹慎。儘管法國國家衛生署已批准相關藥品的報銷，但政府與製藥公司之間仍就價格及目標患者群體的問題存在分歧。

《2026-2030年肥胖人群醫療護理路線圖》將與《國家營養與健康計劃》(PNNS) 密切協調制定，涵蓋了肥胖症的二級和三級預防，並整合了兒科、成人內科和外科等所有醫療服務環節。第五版《國家營養戰略規劃》將重點放在一級預防上：改善食品供應、促進體能訓練和對抗久坐的生活方式。

這兩個框架共同勾勒出一個持續的公共行動，治療肥胖必須接受一個現實：這是一個長期的過程，需要協調一致的路徑、以個體為中心的整體方法、訓練有素的專業人員、合適的設備和交通解決方案，尤其對於重度肥胖和複雜肥胖而言，無障礙環境至關重要。這也意味著要認識到肥胖是社會脆弱性的標誌，獲得醫療保健不應取決於經濟狀況或居住地。

