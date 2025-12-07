蔡筱穎觀點》24年難執行性教育課綱 巴黎行政法院判法國教育部失職

巴黎行政法院認定，在今（2025）年 2 月前，法國教育部未能履行其機構組織舉辦性教育和性知識講座的使命，而該使命是 2001 年 7 月 4 日法律規定的。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 法國巴黎行政法院本月 2 日判決，教育部因未能履行其在學校開展性、關係和情感教育（EVARS）方面的義務，犯有「應受譴責的疏忽罪」。但法院僅判處政府支付象徵性的 1 歐元罰款，因為這一失誤如今已得到解決。

巴黎行政法院認定，在今（2025）年 2 月前，國家未能履行其在教育機構組織性教育和性知識講座的使命，而該使命是 2001 年 7 月 4 日法律規定的。

2023 年 3 月，法國計劃生育協會（Planning familial）、愛滋病慈善機構 Sidaction 和反恐同組織 SOS Homophobie 就 EVARS 的執行，向行政法院提起的訴訟，認為國家公共政策不完全、缺乏領導、訓練不足，且在學校中長期被忽視。

因為自 2001 年以來，法律規定小學、國中和高中「每年至少有三次」舉行性、關係和情感教育課程。根據《教育法典》第 L312-16 條，這些課程旨在展現「男女關係的平等願景」、「教導尊重身體」，並提高對「基於性別或性暴力以及女性生殖器切割」的認識。

法律頒布了 24 年，根據 Ifop 於2023年3月發布的民調，17% 的 15—24 歲年輕人表示，在整個求學期間從未接受過任何相關教育。法國經濟社會與環境委員會（CESE）的數據也顯示，最近幾年，法國學生真正接受性教育的比例不到 15%。

政府 24 年的失職被公諸於世遭受譴責。教育部則以「該主題的敏感性及其引發的爭議」為由，解釋多次延遲實施的原因。

2023 年 6 月，時任教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）重新下令編寫統一教學大綱，也就是 EVARS 教綱，她還宣布，於 2025 學年開始實施。

2025 年初，教育部著手進行結構性應對，並於 2 月 3 日發布官方的 EVARS 教綱，法國史上第一份全面系統的「情感、關係與性教育」教學綱要，終於正式出爐。這也是法院認為這一失誤如今已得到解決的理由。

EVARS 教綱涵蓋從幼稚園到高中畢業綜合情感、人際、身體認知、性別平等的課程體系。三大核心包括，在情感生活方面，要認識情緒、學會尊重、理解愛與關係；在人際關係方面，學會表達同意、拒絕暴力、反對歧視；在性與健康方面，要了解身體、避孕、性別認同、性傳播疾病預防等。

不同年齡段有不同的教學重點。例如在小學階段，不直接探討性本身，而是主要關注情感生活，讓孩子了解身體的界限、情緒表達和同意的意義。到了中學，課程開始引入性健康、性別意識、性暴力防範等內容。高中生會進入更深入的討論，包括性別身份、性取向、避孕、同伴關係中的權力結構等。

處於職業培訓（CAP）階段 60% 年齡介于 18—20 歲之間的學生，課程更為全面。為期兩年的課程列出了不少於 46 個目標，分為六大總體目標，包括一些關鍵點，例如，在數位時代和社交媒體環境下，區分展示自我、暴露自我和炫耀自我、了解男性和女性生殖系統的不同器官以及在尊重自己、他人和法律的前提下，表達自己對性的慾望和界限。

政府終於鼓起勇氣有所作為，詎料，一些右派政客、保守派家庭和宗教團體群起而攻之，認為這份課綱簡直是「覺醒主義的陰謀」。家長協會呼叫「教會孩子乘除法就好，不要教他們精子。」很多家長擔心這是「特洛伊木馬」，反而讓兒童更無力抵抗性侵。在某些地區，家長還威脅學校，如果教這些，就讓孩子退學。

畢竟，學校對中立教育的執念，若讓教師在課堂上說「同性戀也是一種正常關係」、「不是所有人生下來就認同自己的性別」時，是在挑戰一些人從小被灌輸的世界觀。

2 月 21 日，7 個協會和 300 名家長向法國最高行政法院提起上訴，要求撤銷 EVARS 課程。據兒童律師協會計畫主任勒圖內爾（Matthieu le Tourneur）表示，該課程「違反了多項國家、歐洲和國際法律規定的原則和權利」。

性別社會學家理夏（Gabrielle Richard）以史為鑑指出，在法國乃至其他地方，成年人對學的抵觸情緒根深蒂固於習俗、態度和行為之中。性教育，不僅僅是知識傳授，它往往還關乎家長對「純潔童年」的幻想，宗教團體對「身體神聖性」的定義，政客對「意識形態」的控制慾。面對數十年來累積的實證數據，這些反對學校性教育的成年人的論點源自於道德上的怯懦。社會學家博宗(Michel Bozon)認為，成年人對青少年接觸或參與的性行為的焦慮源於一種「道德恐慌」，這種恐慌源於他們感到無法控制青少年的性行為。

判決僅具象徵意義，法院認為，國家已採取必要措施，確保有效履行其提供性教育和相關信息的使命，因此，法院在作出裁決時，「不當行為已不再持續」，還駁回了原告要求頒布命令強制國家全面執行法律的請求。

「這項判決是預防、性健康、性別平等和打擊暴力等核心議題上的一項重大勝利。」提起訴訟的協會仍表擔憂嚴重問題包括：沒有落實專門用於EVARS的資金，以及沒有為教育人員制定培訓計劃等，重申「員工培訓、國家層面的專案管理以及預算分配」方面仍存在「缺陷」。

目前，EVARS 最大的問題是師資不足，很多老師沒接受過系統性教育培訓，不知道要如何講「性別」、「避孕」甚至「情感」，而且，許多宗教學校的教師可能會以「宗教價值觀」為由調整內容，以信仰灌輸式的道德教育跳過避孕內容、避談性取向和性別身份、把「身體自主」變成「順從神的安排」。教師工會因此要求培訓教師。

EVARS 也沒有制度保障，沒有專屬課時，老師必須「擠出時間」來講。有人安排在班會，有人挪用自然科學課時間。

此外，法國一直有許多社工組織、醫療人員、計劃生育等協會參與性教育推廣，但如今，這些外部組織講師與經費面臨短缺。

因此這些協會呼籲國家保障 EVARS 計劃的有效實施；制定國家教育人員培訓計畫；確保為協會和學校團隊提供專項、穩定且充足的資金，並充分認可協會在實施 EVARS 中的核心作用；公佈各地區教育局進行相關課程的透明數據；加強 EVARS 的全國協調。

