蔡筱穎觀點》24年難執行性教育課綱 巴黎行政法院判法國教育部失職
[Newtalk新聞] 法國巴黎行政法院本月 2 日判決，教育部因未能履行其在學校開展性、關係和情感教育（EVARS）方面的義務，犯有「應受譴責的疏忽罪」。但法院僅判處政府支付象徵性的 1 歐元罰款，因為這一失誤如今已得到解決。
巴黎行政法院認定，在今（2025）年 2 月前，國家未能履行其在教育機構組織性教育和性知識講座的使命，而該使命是 2001 年 7 月 4 日法律規定的。
2023 年 3 月，法國計劃生育協會（Planning familial）、愛滋病慈善機構 Sidaction 和反恐同組織 SOS Homophobie 就 EVARS 的執行，向行政法院提起的訴訟，認為國家公共政策不完全、缺乏領導、訓練不足，且在學校中長期被忽視。
因為自 2001 年以來，法律規定小學、國中和高中「每年至少有三次」舉行性、關係和情感教育課程。根據《教育法典》第 L312-16 條，這些課程旨在展現「男女關係的平等願景」、「教導尊重身體」，並提高對「基於性別或性暴力以及女性生殖器切割」的認識。
法律頒布了 24 年，根據 Ifop 於2023年3月發布的民調，17% 的 15—24 歲年輕人表示，在整個求學期間從未接受過任何相關教育。法國經濟社會與環境委員會（CESE）的數據也顯示，最近幾年，法國學生真正接受性教育的比例不到 15%。
政府 24 年的失職被公諸於世遭受譴責。教育部則以「該主題的敏感性及其引發的爭議」為由，解釋多次延遲實施的原因。
2023 年 6 月，時任教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）重新下令編寫統一教學大綱，也就是 EVARS 教綱，她還宣布，於 2025 學年開始實施。
2025 年初，教育部著手進行結構性應對，並於 2 月 3 日發布官方的 EVARS 教綱，法國史上第一份全面系統的「情感、關係與性教育」教學綱要，終於正式出爐。這也是法院認為這一失誤如今已得到解決的理由。
EVARS 教綱涵蓋從幼稚園到高中畢業綜合情感、人際、身體認知、性別平等的課程體系。三大核心包括，在情感生活方面，要認識情緒、學會尊重、理解愛與關係；在人際關係方面，學會表達同意、拒絕暴力、反對歧視；在性與健康方面，要了解身體、避孕、性別認同、性傳播疾病預防等。
不同年齡段有不同的教學重點。例如在小學階段，不直接探討性本身，而是主要關注情感生活，讓孩子了解身體的界限、情緒表達和同意的意義。到了中學，課程開始引入性健康、性別意識、性暴力防範等內容。高中生會進入更深入的討論，包括性別身份、性取向、避孕、同伴關係中的權力結構等。
處於職業培訓（CAP）階段 60% 年齡介于 18—20 歲之間的學生，課程更為全面。為期兩年的課程列出了不少於 46 個目標，分為六大總體目標，包括一些關鍵點，例如，在數位時代和社交媒體環境下，區分展示自我、暴露自我和炫耀自我、了解男性和女性生殖系統的不同器官以及在尊重自己、他人和法律的前提下，表達自己對性的慾望和界限。
政府終於鼓起勇氣有所作為，詎料，一些右派政客、保守派家庭和宗教團體群起而攻之，認為這份課綱簡直是「覺醒主義的陰謀」。家長協會呼叫「教會孩子乘除法就好，不要教他們精子。」很多家長擔心這是「特洛伊木馬」，反而讓兒童更無力抵抗性侵。在某些地區，家長還威脅學校，如果教這些，就讓孩子退學。
畢竟，學校對中立教育的執念，若讓教師在課堂上說「同性戀也是一種正常關係」、「不是所有人生下來就認同自己的性別」時，是在挑戰一些人從小被灌輸的世界觀。
2 月 21 日，7 個協會和 300 名家長向法國最高行政法院提起上訴，要求撤銷 EVARS 課程。據兒童律師協會計畫主任勒圖內爾（Matthieu le Tourneur）表示，該課程「違反了多項國家、歐洲和國際法律規定的原則和權利」。
性別社會學家理夏（Gabrielle Richard）以史為鑑指出，在法國乃至其他地方，成年人對學的抵觸情緒根深蒂固於習俗、態度和行為之中。性教育，不僅僅是知識傳授，它往往還關乎家長對「純潔童年」的幻想，宗教團體對「身體神聖性」的定義，政客對「意識形態」的控制慾。面對數十年來累積的實證數據，這些反對學校性教育的成年人的論點源自於道德上的怯懦。社會學家博宗(Michel Bozon)認為，成年人對青少年接觸或參與的性行為的焦慮源於一種「道德恐慌」，這種恐慌源於他們感到無法控制青少年的性行為。
判決僅具象徵意義，法院認為，國家已採取必要措施，確保有效履行其提供性教育和相關信息的使命，因此，法院在作出裁決時，「不當行為已不再持續」，還駁回了原告要求頒布命令強制國家全面執行法律的請求。
「這項判決是預防、性健康、性別平等和打擊暴力等核心議題上的一項重大勝利。」提起訴訟的協會仍表擔憂嚴重問題包括：沒有落實專門用於EVARS的資金，以及沒有為教育人員制定培訓計劃等，重申「員工培訓、國家層面的專案管理以及預算分配」方面仍存在「缺陷」。
目前，EVARS 最大的問題是師資不足，很多老師沒接受過系統性教育培訓，不知道要如何講「性別」、「避孕」甚至「情感」，而且，許多宗教學校的教師可能會以「宗教價值觀」為由調整內容，以信仰灌輸式的道德教育跳過避孕內容、避談性取向和性別身份、把「身體自主」變成「順從神的安排」。教師工會因此要求培訓教師。
EVARS 也沒有制度保障，沒有專屬課時，老師必須「擠出時間」來講。有人安排在班會，有人挪用自然科學課時間。
此外，法國一直有許多社工組織、醫療人員、計劃生育等協會參與性教育推廣，但如今，這些外部組織講師與經費面臨短缺。
因此這些協會呼籲國家保障 EVARS 計劃的有效實施；制定國家教育人員培訓計畫；確保為協會和學校團隊提供專項、穩定且充足的資金，並充分認可協會在實施 EVARS 中的核心作用；公佈各地區教育局進行相關課程的透明數據；加強 EVARS 的全國協調。
更多Newtalk新聞報導
以數理核心驅動新世代競爭力 高名菁英盃南台灣六大考區同步登場
貝南爆軍事政變？士兵突襲國家電視台稱「奪取政權」 政府急稱：情勢已受控
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 425
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 88
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 166
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 211
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 15
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 小時前 ・ 32
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 29
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 390
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 2 小時前 ・ 2
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 279
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 377
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1