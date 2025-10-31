蔡筱薇倡生養 助推政策補助
記者林雪娟∕台南報導
台南少子化嚴重，議員蔡筱薇鎖定生養議題，指少子化是國安危機，爭取完善托育補助及營養午餐全面補助，從提高生育補助、改進居家安胎、提高托育人員久任獎金到讓孩子吃得好又吃得飽，種種政策，是讓民眾最有感的教育投資。
台南生育率六都之末，蔡筱薇建議負提高首胎生育補助，從現行兩萬提升至四萬，減輕生養壓力，而市府推出的「居家安胎計畫」，立意良善，然一整年只有二十三人申請，程序繁瑣，還得有醫生證明，在ＡＩ時代，應朝數位化、便利化方向；社會局指正在規劃中。她也為辛苦的托育人員請命，指久任獎金是台南缺口，許多縣市都加碼，減少其流動率；她強調，少子化短期無法解決，唯有從孕期照護、托育品質、家庭支持三方並進。
她呼籲市府朝「營養午餐全面補助」方向邁進，除減輕家長負擔，也讓台南孩子吃得飽、吃得好、吃得安心。她也提醒，新版財劃法後，「三章一Ｑ」國產食材將由地方政府自籌，且國立高中職若改由地方政府接管，恐排擠教育資源分配。而相較其他五都，台南每餐金額最少，且全台已有多各縣市全面推動午餐免費政策，以台南國中小人數十三萬人，全面補助營養午餐約需十億元，市府財政有能力支應，建議市府研擬。
豬瘟議題，讓廚餘問題再度受到重視，教育局回應，訂下三個月減少百分之八目標，請營養師檢視，如有骨頭等菜單應避免，並進行班級、年級相互支援體系。蔡筱薇也指食安是營養午餐根本，部分抽驗限期改善應控管，且農產品農藥殘留也應從源頭管控。
她也為里鄰長請命，建議調整里建設經費、爭取鄰長工作協助費、並建立里政數位平台，讓基層治理更具效率。
