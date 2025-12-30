蔡筱薇爭取成大學生Youbike優惠

跟上其他都，議員蔡筱薇爭取Youbike前三十分鐘免費，交通局建議開辦市民認同卡，爭取優惠。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

每年成大學生畢業，校園周遭都會有許多遺留的腳踏車，造成環境髒亂，困擾當地居民，議員蔡筱薇聯合多位里長、大學生三十日召開記者會，爭取YouBike前三十分鐘免費。交通局指限於經費，鼓勵成大校方協助開辦「市民認同卡」，可獲得前三十分鐘半價（五元）優惠。

跟上其他都，議員蔡筱薇爭取Youbike前三十分鐘免費，交通局建議開辦市民認同卡，爭取優惠。（記者林雪娟攝）

蔡筱薇偕同東區成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武召開記者會，指目前多個縣市提供YouBike前三十分鐘免費，多個縣市都提供相關免費，對推動自行車交通的誘因明顯不足。

廣告 廣告

成大學生和里長們分析，成大校園緊鄰，學生多靠腳踏車移動，許多學生入學會購置二手便宜車輛，畢業後不帶回，棄置在巷弄內，造成附近居民困擾，且形成髒亂點，請環保局載走。

交通局回應，礙於經費無法提供補助，針對非市民，市府推出「市民認同卡」，只要由成大提出申辦，可享YouBike前三十分鐘半價，或申辦二九九元的Tpass，不僅前三十分鐘免費，還可免費搭公車。

民政局表示，市民認同卡針對非台南市籍民眾所推，以公司行號、機關等集體辦理，目前只有數百張卡量，學子有需求，可請校方協助辦理。