蔡筱薇連任起跑 提願景藍圖

離明年底選舉尚有一年，議員蔡筱薇舉辦「東區PLUS+」四大區域願景藍圖記者會，爭取高票連任。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員蔡筱薇五日於巴克禮公園宣布參選議員連任，並公布「東區PLUS+」四大區域願景藍圖，東區多位里長、地方人士與市民到場支持，齊呼口號「拚連任，推建設」， 「東區PLUS+，騎步走」！

蔡筱薇表示，接下來將騎乘YOUBIKE深入東區，親自走訪基層、傾聽民意，一步一腳印，規劃東區未來藍圖，政策力求貼近生活、落實執行。她所提四大區域願景包括「南台南副都心新願景─竹篙厝2.0」：關注「南台南副都心車站專用區土地設定地上權」、「好市多促參」、「市醫ＢＯＴ」、「台南市運動藝文休閒園區ＢＯＴ案（小巨蛋）」等重大招商案，要求同步規劃公園、圖書館、路網等。「虎耀平實」關注商業綠意共融：爭取平實路銜接至國道一號側車道及國一仁德交流道增設南下匝道等，讓車流分流。

「林森新市政」，設立多目標停車場，結合活動中心、商場、「運動中心、公所和戶所等，繃打通附近道路，向南大爭取撥用校地等。「成大特區」部分，結合學術與文化創新輸出平台，南鐵地下化後騰出的軌道空間，打造東區連接中西區的文創廊道散步平台以及後續交通、產學、青創和科技等。

「東區不該只是既有，更要能夠不斷加乘。」離選舉尚有年餘，蔡筱薇戒慎戒懼，一步一腳印，坦言下屆有意參選者動作頻頻，背後也都有立委加持，提早起跑，展現連任決心。