蔡筱薇關心孵蛋計畫 籲超前部署

高雄演唱會經濟讓人羨慕，東區小巨蛋招標進度，議員關心，圖為預定地。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

小巨蛋是市民、東區居民期待重大建設，然至今孵蛋尚未有明確進度。議員蔡筱薇要求市府說明進度和南台南副都心的交通配套，讓重大建設莫停留在口號，甚至跳票。她說，該區也是民眾休閒空間，應採取場館與自然環境共存規劃並開發商應允諾保留一定比例綠地和設置社區型圖書館，且附近美式商場將進駐，若引進加油站，建議附近道路應拓寬，超前部署。財稅局表示，該案仍在公告中，會跨局處溝通。

台南將興建國際級泳池，包括蔡筱薇、黃麗招等人都相當關心。蔡筱薇要求應以多項目運動複合場館概念。黃麗招說，安南區幅員廣大，連一座泳池都付之闕如，孩子學習得跨區，相當不便。體育局回應，安南區有四校設有游泳池，假日和寒暑假開放，學生上課則至市立游泳池，市長黃偉哲指國際標準只有一座，其他區可興建簡易泳池。

李宗翰說，白河地區全數里長連署，要求崁仔頂農場轉型為工業區，詢問市府相關進度。經發局回應，正進行可行性規劃，明年啟動產業用地調查，報編過程至少兩年。他也要求市府串連新營親子悠遊館、運動中心和新營文化中，成為新營新亮點。

關心教育的曾培雅，指或許受到成本高、豬瘟、太好吃等因素，有家長反映反映學生營養午餐吃不飽，應有一定備量，餓不能餓孩子，並希望黃偉哲重視少子化、高齡化，成為有感市長，推動好孕專車，到宅坐月子政策。教育局回應，有安全備量，並進行年級、班級午餐調度。

吳禹寰也關心「二空都更Ｂ區」進度，且因當初施工，道路破損嚴重。都發局回應，目前Ａ區額滿，Ｂ區預計月底動工。