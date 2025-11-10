蔡紹中：AI時代兩岸四地應協同合作
2025年世界互聯網大會烏鎮峰會8日下午舉行「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」，本次論壇由廣東中山大學與旺旺集團主辦，旺旺集團副董事長蔡紹中致詞表示，AI發展帶來轉變，兩岸四地應積極借勢在制度協同、產業合作和文化共創議題上，以互聯網思維為基礎，利用AI賦能找到共通可協作的機會。
蔡紹中表示，非常榮幸旺旺集團能夠作為論壇主辦單位和各位相聚在這一年一度的烏鎮峰會。本次的「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」上，再次迎來兩岸四地產官學專家們的集思廣益，共同交流。
蔡紹中還感謝世界互聯網大會烏鎮峰會，一直堅持在峰會期間專門開闢一個兩岸四地能夠共同交流的論壇，讓我們能夠透過論壇舉辦，連接多方資源，共同面對一場充滿AI的社會新挑戰。也是透過這樣一個場景來腦力激盪，人工智慧時代兩岸四地有機會攜手合作，創造新機遇。
蔡紹中表示，今年雖然不是AI元年，但相信對許多企業與個人來說，2025這個AI爆發年，對認知衝擊應該要比往年還大。大部分人，包括旺旺公司裡很多同仁，對AI的這種取代性的恐慌，已經逐漸轉化為透過AI加持、提高效率、人與AI協作的正向認知。
在這樣的轉變之下，我們應積極借勢在兩岸四地的制度協同、產業合作和文化共創議題上，以互聯網思維為基礎，利用AI賦能找到共通可協作的機會。
蔡紹中強調，在這個快速演進的時代，合作的意義更加凸顯。我們所面對的挑戰，如數據安全、隱私治理、科技倫理等議題，都需要跨區域、跨產業共同討論、共同規範。兩岸四地擁有語言相通、文化相通、市場需求互補、科技人才豐富等獨特優勢，這些都是能夠攜手推動創新、共同打造數位未來的重要基礎。
蔡紹中說，2025世界仍處於動盪之中，國際貿易與經濟秩序持續不斷地發生變化，如何在這充滿不確定性的環境當中創造屬於自己的確定性非常重要。首先要找到自己的能力與價值所在，因為互聯網與人工智慧不是用來取代人，而是用來幫我們放大價值的。
他表示，只要堅持做對的事情，做我們擅長的事情，雖然每一次的結果不一定如我們所預期，但「憑藉著每一次比別人多成就的那0.1」，搭配長期的複利效果，一定能讓我們在自己的相關領域累積優勢。
再來還是要努力穿越週期，堅持長期主義，一方面是心態上能夠在面對當前的波動時不自亂陣腳，另一方面也要有能夠做好長期抗戰的實力儲備。
蔡紹中說，長期主義並不是一味的等待，而是要在不同階段做出相應的佈局和投入。對於企業來說，除了要把握短期效率的提升，更重要的是不斷增強自身的底層能力，包括組織韌性、數位化水平、供應鏈安全以及人才儲備與培養。
尤其是在這個人工智慧加速滲透的時代，學習能力、跨領域協作能力，還有面對不確定性的應變能力，正在成為新的核心競爭力。真正的變化往往不是在外部環境最熱鬧的時候發生，而是在日復一日的累積中醞釀。堅持長期主義，就是在週期低谷時能穩住，必要的投入在上升週期來臨時才能具備放大的能量，只要方向是對的，時間就會成為最好的朋友。
蔡紹中表示，隨著中國大陸不斷崛起，香港、澳門和台灣地區都有自身寶貴的經驗和人才能夠借鑒。旺旺集團一直在努力為兩岸搭橋，創造各種建立共識、互相交流融合的場景，尤其是現在AI數據這個時代，想建立人與人之間、更多組織之間無形的信任，這一點也非常重要。我們一直堅信兩岸好，老百姓的日子才會好，中華民族將會更好、更強大。（文／工商時報賴瑩綺）
