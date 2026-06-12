蔡義川怒辭TPBL要職 我國職籃史上最近6年的危機 也是莊瑞雄的轉機

TPBL總冠軍賽淪為SBL裁判當家的舞台，TPBL大掌櫃莊瑞雄應該好好檢討。 (魏冠中攝影)

今年TPBL總冠軍賽的一大特色，就是場邊第一排出現很多怪咖。 (魏冠中攝影)

今年TPBL總冠軍賽的一大特色，就是場邊第一排出現很多怪咖。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】開業已經滿兩年的TPBL，最近在總冠軍賽系列爆發裁判出走潮，兩支來自PLG球隊的夢王對決，竟然在最中的7場總冠軍賽竟然幾乎找不到TPBL自家值得信任的裁判，最中是由SBL頂級國際裁判扮演救火隊緊急馳援，這恐怕是我國新職籃產業發展6年來最大笑話，TPBL會長莊瑞雄難辭其咎。

總計總冠軍賽7戰打滿打好，總冠軍賽贏家夢想家打出4場滿場票房，數據是12000席滿座，國王隊打出3場高賣座票房，賣座依序是6187人、6800人、 6648人，總計19535人，這是林書豪無預警退休離隊後的賣座數字，3場賣座還比總冠軍夢想家隊多出64%，按理講代理總教練小胖洪志善應居第一功，總經理毛加恩和全體球員也都有很棒的考績才對。

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不過，從聯盟立場看，TPBL打到總冠軍賽系列時，旗下19名裁判基本上已經無法勝任，最終的7戰21人次裁判僅有11人次是聯盟老裁判，其中第二戰(台中)第四戰(新莊)比賽是TPBL裁判扛，第一戰和最重要的第七戰主裁判林原佃是SBL等級裁判，第五戰(台中)第六戰(新莊)主裁判也是SBL等級的資深國際裁判何長仁，最好笑的是總冠軍賽最後3戰基本上都是SBL裁判在扛，這是我國自從1994年中華職籃CBA開動以來，歷經22年SBL再到最近職籃PLG、t1、TPBL3大聯盟以來的首例。

TPBL當初幹掉t1搞台灣獨立以來，就留下一個最不好的台灣獨立文化，就是球團老闆最大，老闆大到凌駕專業，也凌駕技術，所以本季當TPBL採取老闆最大文化模式，開始大量在季後賽開革TPBL裁判後，許多自尊心較強的TPBL裁判就開始放棄上戰場，相繼出現拒吹比賽的回應，甚至有人直率地掛冠不幹了。

高雄市籃球協會主委蔡義川老師，就是第一個武昌起義開槍的職籃技術委員，蔡義川早在40年前就是資深籃球教練，他在高雄縣梓官國中培育出無數籃球國手，最近15年擔任高雄縣市籃委會主委也培訓中南部七縣市兩百多位籃球專業裁判，這一位出身省體(臺灣體大)的老教練曾是CBA第一代職籃裁判，哨子精準，眼光銳利，目前他來是UBA大專籃球聯賽的最高技術部門負責人。

蔡義川坦承他在今年年初就離開TPBL，他掛冠不幹的原因很簡單，就是要為專業裁判的尊嚴留下最後一絲絲自尊心。蔡義川說，3年前t1會長錢薇娟對於裁判們的技術專業很尊重，決不會疾言厲色批評裁判，畢竟錢薇娟本身是籃球國手出身，也是行政院體委會第一位亞奧運籃球國手出身的副主委，具有政務官的高度。不知道為什麼錢薇娟的t1被幹掉後，新出場的TPBL竟然會建立起球團不尊重技術專業的文化，年逾七旬的蔡義川仍然是對籃球充滿熱誠，但他目前只專注在教育、基層訓練兩個領域，他不緊要統籌UBA賽事技術，也仍積極為中南部時幾個縣市的裁判訓練費盡心力，所以他毫不眷戀TPBL的技術監督工作。

下面事依據TPBL官網統計出總冠軍賽系列裁判名單，其中有＊號的是TPBL本季裁判，其他沒有＊記號的就是SBL裁判，或是查不出來源(應該是本季SBL總冠軍賽系列裁判)，從這一系列名單可以看出，過去在政治場域立場鮮明的TPBL會長莊瑞雄，雖然有極為豐富的台北市議會、中華民國立法委員等重要政治工作經驗，但他領導職籃TPBL的過程卻出現太多危機，他能否把這些危機調整為聯盟發展的新轉機，有待時間證明。

G7主裁判林原佃第一檢查員侯淳仁第二檢查員游府融(夢勝12分)

G6主裁判何長仁第一檢查員侯淳仁第二檢查員王張詩淵(夢勝3分)

G5主裁判何長仁第一檢查員林建宏＊第二檢查員林原佃(夢勝36分)

G4主裁判黃振峰＊第一檢查員宋明律＊第二檢查員羅國銑＊(王勝3分)

G3主裁判宋明律＊第一檢查員林建宏＊第二檢查員林原佃(王勝25分)

G2主裁判謝文偉＊第一檢查員賴建豪＊第二檢查員謝上謙＊(夢勝9分)

G1主裁判林原佃第一檢查員黃振峰＊第二檢查員羅國銑＊(王勝1分)

當比賽進入總冠軍賽階段，TPBL大量裁判扮演逃兵，嚴重考驗會長莊瑞雄(右三)的領導力。 (魏冠中攝影)

當比賽進入總冠軍賽階段，TPBL大量裁判扮演逃兵，嚴重考驗會長莊瑞雄(右三)的領導力。 (魏冠中攝影)

TPBL很多洋將的表演能力直追奧斯卡獎。 (魏冠中攝影)

TPBL很多洋將的表演能力直追奧斯卡獎。 (魏冠中攝影)