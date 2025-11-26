蔡育輝影射社福政見將台南市庫存款花光光 林俊憲反批惡意介入他黨內部初選

立委林俊憲陣營痛批，台南市議員蔡育輝的行為，惡意介入他黨內部初選的行為，嚴重違反政黨政治的基本分際與倫理。（本報資料照片／洪榮志台南傳真）

國民黨台南市議員蔡育輝26日質詢時，指市府省吃儉用9年存下330億元，但換市長後一下子就會被花光光，建議市長黃偉哲將市長參選人提出的社福政策，在明年追加減預算編列進去。被影射的立委林俊憲陣營痛批，此一行為已構成對民主政治的粗暴干預，不僅是對民主政治的蔑視，更是再一次讓市民看到國民黨將政治鬥爭置於公共利益之上。

林俊憲陣營認為，蔡育輝24日在市政質詢中，公開表態支持特定民進黨初選參選人，26日又再次利用總質詢時間進行相關言論，這種惡意介入他黨內部初選的行為，已經嚴重違反了政黨政治的基本分際與倫理。

廣告 廣告

更令人不齒的是，作為一名民意代表，蔡育輝理應以市民福祉為最高依歸；然而，為了其背後的政治操作和介入民進黨市長初選的企圖，他竟然拒絕提升照顧市民的福利政策，此舉完全暴露出蔡育輝的心中只有政治算計，早已沒有人民。

林俊憲陣營強調，民意代表的職責是為民喉舌，為人民爭取福利，任何議員都不應該為了一己的政治私利，犧牲全體市民的福祉。他們在此正告蔡育輝與國民黨，停止這種違背政黨倫理、介入他黨初選的卑劣行徑。將心力回歸到監督市政、推動市民福利、為台南市民爭取建設的正軌上。

【看原文連結】