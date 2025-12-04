蔡育輝提案 33議員連署 休閒場館距學校提高至500公尺

不希望休閒場館距離學校過近，雖然初審通過麻將、旗牌及德州撲克場所距離兩百公尺，經三十三位議員連署，三讀通過距離拉高至五百公尺。（林燕祝提供）

保護市有財產及維護後代子孫受教權，議會國民黨團尋求跨黨派連署，修正「占用市有不動產地受輔導之承租人，無優先承買權」及《台南市休閒活動場館自治條例》第五條第一項，初審原通過距離學校兩百公尺，經議員蔡育輝提案，三十三位跨黨派議員連署，建請改為距離學校五百公尺，獲大會同意修正。

蔡育輝發言，指民眾投訴台南市有不少市有不動產遭非法占用且市府便宜出租，財委會外勘發現，部份市有不動產承租人早年非法侵占後，在繳納使用補償金並受輔導，就地合法承租至今，竟還可依土地法取得優先承買權，甚至有承租戶占用市地廣達兩千多坪，「這等於是獎勵非法侵占」，明顯違反社會公平正義。

市有不動產租金以當期土地公告地價總額百分之五，與市價甚有落差，目前法規並無限制租金年限及續約次數，出現廉價租金續約數十年，造成既有承租者壟斷利益的不公平情形，包括藍綠三十四位議員連署提案，請市府出租市有不動產期限設定為五年，得續約一次，若為原占用市有不動產而受輔導承租人，續約時應明訂無優先承買權，彰顯公平正義。財稅局指會允公處理。

至於牽涉麻將、旗牌、德州撲克的《台南市休閒活動場館自治條例》，初審通過幼兒園至中職至少兩百公尺，不過蔡育輝、林燕祝認為，許多父母擔心小朋友受到影響，應修正將兩百公尺提高為五百公尺，拉高這些場館和學校距離，除應嚴加稽查管理，也保護下一代。提案的蔡育輝指中央雖規定兩百公尺，地方政府可因地制宜，台南市提高至五百公尺，開六都之先，能成為其他縣市典範，也獲三十三位議員連署，最後通過修正為五百公尺。