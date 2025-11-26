蔡育輝警告社福大撒幣恐吃垮財政 黃偉哲：要編下去很可怕

國民黨市議員蔡育輝26日質詢時，指市府省吃儉用存下330億元，但換市長後一下子就會被花光光，建議市長黃偉哲將市長參選人提出的社福政策，在明年追加減預算編列進去。對此，黃偉哲無奈回應說，社福預算編下去每年就都得編，讓他思考一下。（摘自台南市議會網站／洪榮志台南傳真）

台南市政府從民國105年開始歲入出有餘絀，9年來市庫已存下330億元。國民黨市議員蔡育輝26日質詢時，指市府省吃儉用存下330億元，但換市長後一下子就會被花光光，建議市長黃偉哲將市長參選人提出的社福政策，在明年追加減預算編列進去。對此，黃偉哲無奈回應說，社福預算編下去每年就都得編，讓他思考一下。

蔡育輝今天自由發言時，開玩笑說他要當「蔡市長（場）」，並強調，市府從109年至今，9年來的歲入出餘（絀）數有330.18億元；今年的可舉債空間還有1342億元，財政狀況良好。鑑於當市長可以「實現抱負、為市民服務、留下美名、人人鵝樂」，因此他也想當市長。

隨後，蔡育輝話鋒一轉說，他要提出的市長競選政見，包括：未滿2歲兒童托育每月加碼2000元，預算共增加1.56億元；學齡前幼兒園學費補貼每月加碼1000元，增加5.59億元；國中小營養午餐免費增加6.75億元；老人健保不排富增加7.12億元；補貼老人計程車費增加22.26億元；長者免費接種帶狀疱疹疫苗增加59.33億元；重陽敬老禮金發放2000元增加2億元；生育獎勵金翻倍增加2億元；RSV呼吸道融合病毒疫苗孕婦免費接種增加0.84億元；孕婦看診計程車每趟補助250元增加0.67億元，合計增加110.52億元。

蔡育輝強調，台南市的財政狀況不錯，但是卻有人為了選市長開出好多支票，林林種種的加碼福利預算，初估需要110億元，如果再加上黃偉哲每年編列的非法定項目的社會福利經費33億元，未來這位候選人若真的當選，一年的社福預算將高達150億元。

蔡育輝強調，黃偉哲好不容易才存了330億元，但是如果台南市長未來真的換了這位開支票的人來當市長，短短2年多就會花光光，未來該怎麼辦？他建議，與其省吃儉用存下來的330億元，一下子就被別人花光光，還讓別人贏得美名，不如請黃偉哲將這位候選人的政策，明年追加減預算編列進去。

黃偉哲苦笑說，台南市每年的總預算只有1000多億元，為了照顧幼兒老人，每年還編列33億元的教育社會福利預算，但真正的社會福利政策是要一直延續下去，明年是否編列這些增加的社福預算「讓我思考一下」。

