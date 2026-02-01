蔡英文二訪「樟之細路」！偕民進黨苗栗縣長參選人陳品安同行引關注

記者盧素梅／台北報導

前總統蔡英文今（1）日在臉書發文指出，她二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後經常爬山，並與山友互動。蔡英文今（1）日表示，前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」，她並感謝苗栗的年輕議員陳品安跟她一起爬山。值得一提的是，陳品安是民進黨提名的苗栗縣長參選人。

蔡英文在臉書發文表示，她卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在我任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。

廣告 廣告

前總統蔡英文今（1）日在臉書發文指出，她二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文說，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。

蔡英文表示，不過，她倒是很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，以及一路上，每當她快要放棄時，一直給我加油、打氣的山友。她也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山。

蔡英文強調，山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。

前總統蔡英文今（1）日在臉書發文指出，她二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」，民進黨苗栗縣長參選人陳品安（圖左）同行。（圖／翻攝蔡英文臉書）

更多三立新聞網報導

蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚「貼1照片」斷言結局：幾乎不可能

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

證交所 x 文總強強聯手！打造新創護國神山群

藍營新北還在喬 蘇巧慧出招了！搶先租下侯友宜「勝選福地」板橋超級F1

