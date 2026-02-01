蔡英文二訪"樟之細路" 苗栗縣長參選人陳品安陪爬山

中部中心 ／ 中部綜合報導

前總統蔡英文卸任後趴趴走，日前走訪苗栗客家庄，還二訪任內推動的樟之細路，民進黨苗栗縣長參選人陳品安也一路跟著爬，走訪農場以及青創基地，跟年輕人座談。蔡英文在臉寫，很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，還特別標註陳品安陪她一起爬山，用小英獨有的模式，替她助選。





蔡英文二訪"樟之細路" 苗栗縣長參選人陳品安陪爬山拚選戰

前總統蔡英文二訪樟之細路 苗栗縣長參選人陳品安也跟著陪同爬山。（圖／蔡英文臉書）





前總統蔡英文造訪苗栗客家庄，二訪她任內推動的樟之細路，一群浩浩蕩蕩走爬山穿過山林，民進黨苗栗縣長參選人陳品安也跟著一起爬，小英總統卸任後趴趴走，她說她最愛爬山，這回走訪客家山城，陳品安一路跟陪，除了爬山，還走訪窯場以及年輕人青創基地聆聽想法。

廣告 廣告





蔡英文二訪"樟之細路" 苗栗縣長參選人陳品安陪爬山拚選戰

前總統蔡英文走訪苗栗客家庄 走山林訪文創和創業青年交流座談。（圖／陳品安臉書）





蔡英文更在臉書發文，說樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會，還特別標註年輕議員陳品安，陪她一起爬，用小英方式，助攻陳品安。三天兩夜的行程，沒有凍蒜沒有激情吶喊，小英總統走山林訪文創跟年輕人互動，陳品安一路相陪，用獨特的方式拚選戰。





原文出處：蔡英文二訪"樟之細路" 苗栗縣長參選人陳品安陪爬山拚選戰

更多民視新聞報導

霍諾德攀登101!全球直播"國旗"入鏡 賈永婕:我換的

蔡英文賀霍諾德攻頂101！賈永婕歪樓「回1句」

蔡英文2028再出馬？前幕僚發聲「一番話」偷抱怨

