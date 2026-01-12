蔡英文公布馬年春聯「福氣加碼」 盼全民「幸福加碼、收入也加碼」

台北市 / 武廷融 綜合報導

農曆春節將至，前總統蔡英文今(12)日公布2026馬年春聯「福氣加碼」，並特別邀請書法詩人何景窗提字，蔡英文表示，希望在新的一年，大家不僅福氣加碼，「還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！」

蔡英文今日發文表示，她去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」，而農曆春節將至，「我就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點」，因此蔡英文選了「福氣加碼」四個字，並邀請書法詩人何景窗為她提字。蔡英文也祝福大家在新的一年，不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！

