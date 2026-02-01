即時中心／張英傑報導

前總統蔡英文今（1）日在社群平台發文指出，卸任後最喜歡的事情就是爬山，在苗栗縣議員陳品安陪同之下，2度造訪任內推動「浪漫台3線」的「樟之細路」；她貼文還說，「真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案」，充滿隱喻氣氛；由於陳品安是民進黨提名的苗栗縣長參選人，蔡英文的貼文讓外界平添許多「想像空間」。







蔡英文今日在社群平台發文指出，她卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，2訪在她任內推動「浪漫台3線」的「樟之細路」。

接著，蔡英文指出，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡；不過，她倒是很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，以及一路上，每當她快要放棄時，一直給她加油、打氣的山友，「我也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山」。

隨後，蔡英文也說，山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。

文末，蔡英文說，真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。

蔡英文跟當地鄉親閒聊。（圖／取自蔡英文臉書）





原文出處：快新聞／蔡英文再訪樟之細路 一句「山會告訴我們答案」引發政壇想像

