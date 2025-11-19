蔡英文出席台灣美國商會年會 指台灣對國貿穩定具重要意義

持續深化台美關係，台灣美國商會2025年度會員大會18日登場，前總統蔡英文與美國在台協會AIT處長谷立言都到場參與。

蔡英文致詞時提及兩岸安全議題，她表示，台灣對民主國家以及國際貿易的穩定性具有重要意義。谷立言發表主題演講時則提到，美台經貿關係將邁入黃金時代，而背後推手正是AI革命。

美國在台協會處長谷立言說：「美台經貿關係即將邁入一個黃金時代，背後的推手正是AI革命，以及全球經濟從重視成本，轉為重視安全與韌性的巨大轉變。」

廣告 廣告

AI和半導體等新科技成為各國角力的新戰場，美國總統川普推動晶片製造回流美國，專家分析，從川普的最新談話來看，對台灣半導體的關稅稅率，恐怕不會太低。

美國總統川普表示，「我們過去有100%的晶片產業，然後它們離開了，多數流向台灣及南韓，多數是台灣，他們幾乎佔了100%，大量晶片業務將在短期內回流，因為關稅。」

18日台股重挫，盤面綠油油，最後收在最低點2萬6756點、跌691點。分析師認為，AI概念股呈現漲多回檔。但有學者認為，美國總統川普釋出的晶片消息，也造成股市動盪。

中央大學台經中心執行長吳大任說：「在美國投資不見得會成功，那我覺得我們現在有很多廠商，他就是要面對這樣的兩難，你去也不是，不去也不行。那到最後我們可能，整個半導體業都會被他拖垮，所以這個風險當然會造成現在股市上會有動盪。」

在外界對關稅與產業前景高度關注的同時，谷立言也強調，美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民都能接受的和平方式解決。

更多公視新聞網報導

首批1年期義務役入伍 總統蔡英文視導新訓成效

