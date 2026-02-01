蔡英文到浪漫台三線爬山 輔選陳品安意味濃厚

前總統蔡英文今（1）天表示，她卸任後最喜歡做的事就是爬山，前幾天二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。（擷取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文今（1）天表示，她卸任後最喜歡做的事，就是爬山，前幾天二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」，她還特別提及苗栗縣議員陳品安跟她一起爬山。由於陳品安已經獲得民進黨提名參選2026年苗栗縣長，蔡英文此行輔選意味濃厚。

蔡英文今天在社群平台表示，她卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。

蔡英文指出，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會，但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。而她倒是很珍惜，跟她一起爬山的夥伴，以及一路上，每當她快要放棄時，一直給她加油、打氣的山友。

廣告 廣告

她也要特別感謝陳品安跟她一起爬山，並表示山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走，真心推薦大家，去爬山時別想太多，山會告訴我們答案。

【看原文連結】