蔡英文到浪漫台三線爬山 輔選陳品安意味濃厚

前總統蔡英文今（1）日在社群發文表示，日前前往苗栗及台中，二度造訪她任內推動的「浪漫台三線」路線之一「樟之細路」，並感謝苗栗年輕議員陳品安陪同爬山。

陳品安目前為民進黨提名的苗栗縣長參選人，外界解讀蔡英文此行頗有「爬山助選」意味。蔡英文也提到，卸任後最常從事的活動便是登山，辦公室並釋出相關畫面，可見她攀登過程臉不紅、氣不喘，狀態輕鬆。

蔡英文爬山過程臉不紅、氣不喘，狀態輕鬆。圖／台視新聞

「樟之細路」是蔡英文任內的重要政策成果之一，此次也是她第二次走訪。她在貼文中表示，十分珍惜一起爬山的夥伴，並提到唯有親自走過，才能真正體會沿途風景；無論過程艱辛或美好，下山後都該留在山裡。

廣告 廣告

值得注意的是，近日有媒體人分析，蔡英文不排除在2028年再度角逐總統大位，對照她在社群平台的這番感性文字，也被外界解讀為別具深意。

苗栗／蕭秉儀 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

學測第一天！考生求救英文考試 蔡英文「1句話」神回覆網感動

台美關稅結果出爐 蔡英文致謝談判團隊：守住台灣立場、被世界看見

宋仲基開心秀「香菜餅乾」！釣出蔡英文本尊 網笑：總統怎麼海巡到的