蔡英文力推的「第四軍種」沒了？通信回歸陸軍 顧立雄：資通電軍專注網路電子戰

2017年時任總統的蔡英文為資通電軍指揮部成立授旗，如今國防部悄悄將通信部隊回歸陸軍。資料照，總統府提供



在傳統陸海空三軍之外，我國於2017年成立第四軍種「資通電軍指揮部」，當時總統蔡英文親自授旗、授印，不過今年元旦起，通信部隊回歸陸軍編制，不再由資通軍指揮部管轄。國防部長顧立雄今（1/12）表示，通信聯隊負責支援作戰部隊野戰通訊，因此回歸陸軍，讓指揮扁平化；資通電軍要專注的是網路戰和電子戰，將持續滾動檢討編制。

資通電軍指揮部2017年成立時，被定位成負責電子作戰、資訊作戰、網路安全等任務，蔡英文當時親自出席為指揮部授旗、授印；不過今年元旦起陸軍悄悄調整編制，將通訊單位回歸陸軍司令部，並在各軍團成立3個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部設立直屬通資連，負責支援通信。

媒體報導，這項政策被批評猶如將部隊通資體系攔腰截斷，造成作戰時相當大的困擾。隨著蔡英文與當初力推的國安官員卸任，單位回歸陸軍司令部，軍方直言是結束「9年之亂」。

對此，顧立雄表示，通信連隊的部分，主要負責支援作戰部隊的野戰通信，現在回歸到作戰區做實質指揮，一方面指揮可以扁平化，一方面可以即時、迅速的支援，因此配合回到陸軍是屬於通信、野戰通信這一塊。

顧立雄提到，現在資通電軍要專注的是專業的部分，亦即網路戰與電子戰兩部分，未來會陸續滾動檢討編制，更重要的是培育以及加強專業人才，然後是如何招募到好的人才，而且能夠留住，甚至進一步與電展室充分合作。他強調，資通電軍未來會成為一個專業性的部隊，國軍會朝向這個目標努力。

