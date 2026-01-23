蔡英文動作不尋常？ 劉寶傑直言：是在警告賴清德應學會「1事」

媒體人劉寶傑指出，前總統蔡英文近期動作頻頻並非單純公共參與，而是對賴清德釋出政治警訊，直言賴目前對內、對外都未能「把事情搞定」，處境相當不利。（資料照片／楊約翰攝）



資深媒體人劉寶傑昨天（22日）接受節目《斐姨所思》專訪時表示，前總統蔡英文近期動作頻頻，並非尋常現象。在他看來，這不只是單純的公共參與，而是對現任總統賴清德所釋出的政治警訊。劉寶傑直言，作為總統，最重要的是把事情「搞定」，但賴清德目前不論在國內政治協調或對外關係經營上，都顯得力有未逮，情勢對他相當不利。





劉寶傑分析，蔡英文執政期間在國家戰略與台灣定位上判斷精準，成功站穩台灣應有的位置，因此深受美方肯定，這樣的特質，賴清德並未展現。

劉寶傑認為，卸任後的總統理應淡出第一線，「照理講是一個沒有聲音的人」，但近期蔡英文卻重新啟動「想想論壇」，與幕僚互動也明顯增加。他表示，這些動作本身就帶有政治意涵，等同是在「警告」賴清德，作為總統，「把事情搞定，比去堅持事情的對錯更重要」。





劉寶傑進一步指出，若台灣選擇走親美路線，軍購與相關政策勢必要被「搞定」，即便因藍白問題卡在立法院，美國也不會在意過程，只會看結果。他以李登輝為例說明，「錢能解決的問題都是小問題，只要能夠搞定事情，沒有什麼不敢做的，總是要把事情搞定」。





談到賴清德的處境，劉寶傑直言，面對不利的政治氛圍卻選擇一路硬幹，無論是大罷免的發展，或整體施政節奏，都讓外界非常不解，「搞不清楚他在搞什麼，怎麼會被牽著鼻子走搞成這樣？」、「很多東西沒有邏輯」，並直指「賴的問題就是都搞不定，他對內搞不定、對外搞不定，這是賴清德現在要去面對的問題」。

劉寶傑也提醒，「作為一個政治人物一定要時宜事轉，如果不能，會非常非常辛苦」。

