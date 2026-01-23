蔡英文動起來了？劉寶傑見這舉動「在警告賴清德」 批賴只會硬幹：應學會1事

總統賴清德上任後面臨朝小野大窘境持續近2年，對立局面仍不見好轉，期間綠營內部更傳出不少風聲，指前總統蔡英文等人已經看不下去；資深媒體人劉寶傑日前分析，蔡英文近期大小動作不斷，應該有要警告賴清德的意思。劉寶傑也直言，賴清德如果再不學著「時移勢轉」，將會非常辛苦。

劉寶傑在《范琪斐的美國時間》節目中表示，蔡英文近期開始有一些「動作」，雖然不知道真實用意為何，但在劉寶傑看來，這個「動」就很有趣，同時可能也是給賴清德一個警告。

廣告 廣告

「賴的問題就是，作為總統把事情搞定比堅持事情對錯更重要」，劉寶傑進一步指出，賴清德最大的問題就是對內、對外都搞不定狀況，明知氛圍已經不利，還是選擇硬幹到底，最終於事無補。劉寶傑強調，作為政治人物一定要會時移勢轉，否則不僅不利，還會非常辛苦。

更多風傳媒報導

